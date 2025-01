Urobil chybu, keď stavil na Moskvu, kritizuje Zelenský Fica. Okomentoval aj premiérovu dovolenku vo Vietname

Fico v Kremli rokoval s Putinom Video

Fico koncom minulého roka v Moskve rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, hovorili spolu o vojne na Ukrajine a tiež dodávkach plynu. Postup Fica, ktorý svojou cestou do Ruska podnikol medzi predstaviteľmi západných krajín výnimočný krok, tvrdo kritizovali slovenská opozícia, Česko či Ukrajina.

„Bolo očividnou chybou Fica, keď veril, že jeho temné plány s Moskvou budú fungovať donekonečna,“ uviedol Zelenskyj, podľa ktorého Ukrajina ponúkala Slovensku pomoc pre obdobie adaptácie na zastavenie tranzitu plynu z Ruska, ale „Fico ju arogantne odmietol“.

Teraz sa podľa Zelenského slovenský ministerský predseda pomocou klamstiev a hlasných obvinení snaží vinu zvaliť na niekoho iného. Problémom ale je, že vsadil na nesprávnu stranu, myslí si ukrajinský prezident. „Som rád, že sa predseda vlády Slovenska Fico už vrátil z dovolenky v luxusnom hoteli vo Vietname a nachádza sa v Bratislave. Zrejme to pre neho nie je jednoduché – namiesto užívania si luxusu sa teraz musí usilovať napraviť vlastné chyby,“ komentoval ukrajinský prezident.

Ukrajina na konci roka, keď vypršala doterajšia zmluva s Ruskom, zastavila cez svoje územie tranzit ruského plynu, ktorého časť smerovala aj na Slovensko. Fico za to pohrozil zastavením pomoci Ukrajine a vetom pri hlasovaní v Európskej únii pre prípad, že sa situácia nezmení. Kyjev by o predĺžení zmluvy o tranzite plynu uvažoval len v prípade, ak by Rusko za exportovanú surovinu dostalo zaplatené až po vojne, ktorú proti Ukrajine vedie už takmer tri roky.