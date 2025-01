ONLINE: Pošlite na front mladých Ukrajincov, znie z USA. Americké sankcie tvrdo zasiahnu ruský ropný biznis

Ukrajina by mala znížiť vek povolávania do armády na 18 rokov, ak chce pomoc celého sveta. Po administratíve Bidena o tom hovorí aj budúci Trumpov poradca Mike Waltz.

6:20 Budúci Trumpov poradca Mike Waltz v rozhovore pre televíziu ABC vyjadril presvedčenie, že aj Ukrajina je pripravená rokovať o prímerí v čase, keď sa podľa neho boje dostali do fázy „mlynčeka na mäso“ podobne ako za prvej svetovej vojny.

Trumpov poradca zároveň poznamenal, že ak Ukrajina, ktorá statočne bojuje, chce pomoc celého sveta, musí sama reagovať na nedostatok vojakov. Pripomenul, že východoeurópska krajina povoláva do armády od 26 rokov veku, nie už 18. Zníženie veku, ku ktorému Ukrajinu vyzývala aj končiaca sa administratíva prezidenta Joea Bidena, by podľa neho prinieslo státisíce nových vojakov.

Podľa Waltza je zníženie mobilizačného veku nevyhnutné na stabilizáciu frontovej línie, aby bolo možné dosiahnuť takú či onakú dohodu, cituje ho Ukrainska Pravda.

Budúci americký prezident Donald Trump a ruská hlava štátu Vladimir Putin by spolu mali v najbližších dňoch či týždňoch hovoriť minimálne telefonicky, povedal Waltz. Na príprave kontaktu už sa podľa neho pracuje. „Z pohľadu prezidenta Trumpa nie je možné dosiahnuť dohodu, ak nemáte nejaký vzťah a dialóg s druhou stranou,“ poznamenal. Takýto vzťah chce podľa neho Trumpova administratíva v najbližších mesiacoch určite vybudovať. „Očakávam minimálne telefonát v najbližších dňoch a týždňoch,“ poznamenal

O chystanej schôdzke s Putinom hovoril na tlačovej konferencii tento týždeň aj Trump, žiadny časový plán však neposkytol. Kremeľ potom oznámil, že Putin je rozhovorom s Trumpom otvorený.

Nastupujúci americký prezident tiež vyjadril nádej, že prímerie na Ukrajine sa podarí uzavrieť do šiestich mesiacov od jeho nástupu do funkcie 20. januára. Predtým tvrdil, že vojnu ukončí do 24 hodín po svojom návrate do Bieleho domu.

6:15 Čínske a indické rafinérie budú získavať viac ropy z Blízkeho východu, Afriky a Ameriky, čím sa zvýšia ceny a náklady na prepravu, keďže nové sankcie USA voči ruským výrobcom a lodiam obmedzujú dodávky hlavným moskovským zákazníkom, hovoria obchodníci a analytici podľa agentúry Reuters.

Ministerstvo financií USA v piatok uvalilo sankcie na ruských producentov ropy Gazprom Neft a Surgutneftegas, ako aj 183 plavidiel na prepravu ruskej ropy. Sankcie cielia na príjmy, ktoré Moskva používa na financovanie vojny s Ukrajinou.

Mnohé z tankerov boli použité na prepravu ropy do Indie a Číny, keďže západné sankcie a cenový strop uvalený krajinami skupiny siedmich krajín v roku 2022 presunuli obchod s ruskou ropou z Európy do Ázie. Niektoré tankery prepravovali ropu aj z Iránu, na ktorý sa tiež vzťahujú sankcie.

Ruský export ropy vážne poškodia nové sankcie, ktoré prinútia čínske nezávislé rafinérie v budúcnosti znižovať rafinérsku produkciu, uviedli dva čínske obchodné zdroje. Zdroje podľa agentúry Reuters odmietli byť menované, pretože nemajú oprávnenie hovoriť s médiami. Očakávané prerušenie dodávok v Rusku vyhnalo v pondelok globálne ceny ropy na najvyššiu úroveň za posledné mesiace, pričom Brent sa obchodoval nad 81 USD za barel.

Spomedzi nových sankcionovaných lodí je 143 ropných tankerov, ktoré v minulom roku spracovali viac ako 530 miliónov barelov ruskej ropy, čo je asi 42 % celkového vývozu ropy z krajiny po mori, uviedol v poznámke hlavný analytik spoločnosti Kpler pre nákladnú dopravu Matt Wright.

Z toho asi 300 miliónov barelov bolo prepravených do Číny, zatiaľ čo väčšina zvyšku išla do Indie, dodal. „Tieto sankcie výrazne znížia flotilu lodí, ktoré sú k dispozícii na dodávku ropy z Ruska v krátkodobom horizonte, čím sa zvýšia sadzby za nákladnú dopravu,“ povedal Wright.

Nové sankcie zatlačia Čínu a Indiu späť na trh s ropou, ktorý je v súlade, aby hľadali viac dodávok z Blízkeho východu, Afriky a Ameriky, uviedli zdroje. Iný indický rafinérsky zdroj uviedol, že sankcie voči ruským ropným poisťovateľom prinútia Rusko, aby cenu ropy pod 60 dolárov za barel, aby Moskva mohla naďalej využívať západné poistenie a tankery, napísala agentúra Reuters.