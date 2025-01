Úspech alebo zlyhanie? Vlani požiadalo o azyl vyše milióna migrantov

Aj keď počet migrantov, ktorí prichádzajú do Európy, klesá, stále ide o veľké číslo. V 27 štátoch Európskej únie spolu s Nórskom a Švajčiarskom požiadalo vlani o azyl opäť vyše milióna ľudí, hoci ich medziročne bolo o 12 percent menej. Najviac žiadostí o azyl zaznamenali v Nemecku, Španielsku a vo Francúzsku, najmenej v Maďarsku. Vyplýva to z údajov Agentúry EÚ pre azyl (EUAA) so sídlom na Malte, o ktorých informovala nemecká agentúra DPA a noviny Welt am Sonntag.