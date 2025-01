Chystá sa Zalužnyj nahradiť Zelenského na čele štátu? V prezidentských voľbách by zvíťazil. Má na výber: byť spojenec alebo súper

V Kyjeve teraz nežije, pretože pôsobí v Londýne, veľa voličov by privítalo jeho predčasný návrat domov, lebo v ňom vidia budúceho prezidenta. Plánuje ukrajinský hrdina, ktorý vymenil vojenskú uniformu za oblek diplomata, vstúpiť do politiky? A ak áno, kandidoval by v prezidentských alebo v parlamentných voľbách? Stal by sa z Valerija Zalužného súper Volodymyra Zelenského alebo by sa zachoval ako jeho spojenec?

Voľby na Ukrajine sú nateraz v nedohľadne, pretože sa nemôžu konať počas vojnového stavu. S nádejou, že sa podarí ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu po príchode Donalda Trumpa do Bieleho domu, sa však o nich čoraz viac hovorí. Dve hlavné otázky znejú, či sa Zelenskyj bude uchádzať o znovuzvolenie a v prípade, že áno, kto by mal výraznú šancu stať sa jeho vyzývateľom.

Pochopiteľne, že keď prestanú rinčať zbrane, veľa bude závisieť od toho, za akých podmienok sa vojna skončí. Dosiahne Zelenskyj spravodlivý mier, čo je výraz, ktorý často používa v ostatnom čase, v takej podobe, že uspokojí väčšinu Ukrajincov? (V tejto súvislosti sa špekuluje o tom, že keby mal Kyjev so zaťatými zubami pristúpiť na nejaké územné ústupky, konečné slovo by malo patriť občanom v referende.) „Ľudia z najbližšieho okolia Zelenského sa prikláňajú k tomu, aby kandidoval v každom prípade, iní sa nazdávajú, že sa treba pozerať na prieskumy a rozhodnúť sa pred samotnými voľbami," tvrdí server RBK-Ukrajina.

Od podoby reálnych ukrajinských hraníc po skončení vojny sa nepochybne budú odvíjať volebné preferencie Zelenského. Koľko voličov mu zostane verných, nikto tušiť teraz nemôže, no dá sa očakávať, že líder, ktorý viedol štát proti agresorovi od invázie vo februári 2022, sa pokúsi zostať pri moci. Zatiaľ sa o prípadne kandidatúre vyjadruje vyhýbavo. Opakuje, že sa rozhodne podľa mienky voličov o ňom a prihliadne aj na názor členov svojej rodiny. „Voľby by sa mohli uskutočniť približne 90 dní po ukončení vojny," poznamenal Zelenskyj v nedávnom rozhovore s americkým publicistom Lexom Fridmanom. O prípadných protikandidátoch povedal iba to, že každý, kto spĺňa zákonom dané podmienky, sa môže uchádzať o priazeň voličov, a zdôraznil pritom, že v súčasnosti nemožno pomýšľať na nijakú politickú kampaň, lebo od všetkých očakáva, že budú venovať maximum energie potrebám vlasti brániacej sa protiruským okupantom.

A kto by mohol úspešne konkurovať Zelenskému v prezidentských voľbách? Železný nezlomný Zalužnyj – štvorhviezdičkový generál s touto prezývkou. Do februára minulého roku vykonával funkciu hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl. Keď ho Zelenskyj uvoľnil z tohto postu, vymenoval ho za veľvyslanca v Británii. Pred jeho odchodom do Londýna mu udelil štátne vyznamenanie Hrdina Ukrajiny. Nečudo, veď Zalužnyj patril medzi hlavné osobnosti odporu proti ruskej agresii.

V anketách o dôveryhodnosti verejných činiteľov patrí Zalužnému prvé miesto. Veria mu takmer dve pätiny Ukrajincov, o niečo menšiu dôveru má šéf rozviedky ministerstva obrany Kyrylo Budanov, Zelenskyj je tretí v poradí. Ako to však vyzerá, keď sa anketári pýtajú na meno preferovaného budúceho prezidenta? Z prieskumu verejnej mienky, ktorý si na Ukrajine objednala spoločnosť American Political Services, vyplynulo, že do druhého kola volieb hlavy štátu by postúpili Zalužnyj a Zelenskyj.

Generál by získal 42 percent hlasov, súčasného prezidenta by podporilo 22 percent voličov. Model ankety vychádza z toho, že sa zrátali hlasy, ktoré by respondenti dali svojmu preferovanému kandidátovi a inému, ktorého by si vybrali ako druhú možnosť voľby. Solídne pochodil aj Budanov (18 percent). Kandidovať bude zrejme exprezident Petro Porošenko a možno aj starosta Kyjeva a niekdajší šampión boxe Vitalij Kličko, ale ich popularita medzi občanmi im nedáva šanci na postup do druhé kola.

Zalužnyj mlčí o svojej možnej kandidatúre, čo je úplne pochopiteľné. Aj keby o nej uvažoval, počas vojny by nevyznelo dobre o tom hovoriť nahlas. Ďalšia vec je tá, že v súčasnosti nemožno očakávať od neho jasný postoj, pretože by to vyznelo tak, že veľvyslanec sa postavil proti prezidentovi, ktorý ho do Británie vyslal.

Vo viacerých ukrajiských médiách sa objavila informácia, že vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak nedávno navštívil Zalužného v Londýne, aby s ním hovoril o jeho budúcnosti. Údajne mu dal ponuku, aby sa v parlamentných voľbách stál lídrom Bloku Zelenského (politická strana hlavy štátu sa už nemá volať Sluha národa). Zalužnyj mal reagovať slovami, že sa ešte nerozhodol o svojom prípadnom vstupe do politiky. Keby sa jej venovať, bude mať na výber: byť spojencom Zelenského ako jeho hlavný kandidát do voľbách do parlamentu alebo sa stať jeho súperom v prezidentských voľbách. Pochopiteľne, že druhý variant by s obrovským záujmom sledoval celý svet.