ONLINE: Ukrajina prichádza o nerastné bohatstvo. Uhoľná baňa v Pokrovsku sa zatvára, Rusi kontrolujú aj ložiská lítia

5:00 Ukrajina zastavila ťažbu vo svojej bani na koksovateľné uhlie v Pokrovsku, ktorá zásobuje ukrajinský oceliarsky priemysel, pretože sa k nej priblížili ruské sily, informovali v pondelok agentúru Reuters dva zdroje z priemyslu. Podľa serveru Kyiv Post môže Moskva pri svojej snahe zničiť ukrajinskú ekonomiku uprednostňovať pri útokoch lokality, kde sa nachádzajú nerastné suroviny.

Závod v meste Pokrovsk bol jedinou baňou na Ukrajine, ktorá produkovala koksovateľné uhlie potrebné pre kedysi obrovský oceliarsky priemysel v krajine, ktorý sa svrkol po ruskej invázie vo februári 2022.

Rusko sa už dlho približuje k kľúčovému logistickému uzlu Pokrovsk. Ukrajinský vojenský blog DeepState uviedol, že moskovské jednotky sú menej ako 2 km od jednej z banských šácht.

„Všetky teraz prestali fungovať,“ povedal jeden zo zdrojov. „Nie je tam žiadna výroba, pracujú len na povrchu,“ uviedol druhý zdroj s tým, že prebieha evakuácia. Odborový zväz výrobcov ocele minulý rok uviedol, že potenciálne zatvorenie bane by mohlo spôsobiť pokles produkcie ocele v roku 2025 na 2 až 3 milióny ton zo 7,6 milióna v roku 2024. Ukrajina, predtým významný výrobca a exportér ocele, vykázala v roku 2022 pokles produkcie o 70,7 % na 6,3 milióna ton. V roku 2023 klesla na 6 miliónov ton, uvádza Reuters.

Producenti uviedli, že dúfajú, že nájdu alternatívne zdroje koksovateľného uhlia z iných častí Ukrajiny, ak by sa bane Pokrovsk zmocnili ruské jednotky, ale nevyhnutne by bol potrebný dovoz, čo navýši ceny. Vývoz kovov mal v roku 2024 podľa obchodných údajov hodnotu takmer 4,4 miliardy dolárov – peniaze potrebné na to, aby Ukrajinu udržali takmer tri roky až do rozsiahlej ruskej invázie, pripomína Reuters.

Ruské sily sa blížia k mestu Ševčenko, ktoré má jedno z najväčších ložísk lítia na ukrajinskom území, napísal Kyiv Post. Strata tohto ložiska by bola už druhá, predtým Rusi zabrali ložisko v Záporožskej oblasti. Pokrovsk je dôležité mesto, pretože funguje ako logistické centrum a už niekoľko mesiacov je prioritným cieľom Ruska, dodáva Kyiv Post.

Ruské invázne jednotky bojujúce na východe Ukrajiny sa približujú k hranici medzi Doneckou a Dnepropetrovskou oblasťou. Zablokovali jeden z mála zostávajúcich cestných ťahov, po ktorých ukrajinská armáda môže zásobovať vojakov brániacich strategicky dôležité mesto Pokrovsk. Informuje o tom Ukrajinska pravda s odvolaním sa na vojenských činiteľov pôsobiacich na pokrovskom smere.

Ruské sily sa podľa nich nesnažia útočiť na Pokrovsk čelne, ale presúvajú sa k nemu z juhu. Blíži sa k obciam Udačne a Kotlyne, cez ktoré vedie z niekoľko kilometrov vzdialenej Dnepropetrovskej oblasti cesta dôležitá pre zásobovanie Pokrovsku. Mesto je významným cestným a železničným uzlom. Podľa analytikov z projektu DeepState je ruská armáda od tohto cestného ťahu vzdialená asi dva kilometre, podľa zdrojov Ukrajinskej pravdy iba kilometer. Od administratívnej hranice medzi Doneckou a Dnepropetrovskou oblasťou ju delí asi sedem kilometrov.