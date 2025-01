Vyšetrovateľ Smith: Trump sa dopustil zločineckého úsilia, ak by ho nezvolili za prezidenta, bol by usvedčený

Ak by Donalda Trumpa v novembri minulého roka nezvolili za prezidenta USA, bol by usvedčený za svoje snahy zvrátiť výsledky volieb v roku 2020. Tvrdí to špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith vo svojej záverečnej správe, ktorú v utorok skoro ráno zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.