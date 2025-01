Rusko si počká na Trumpove návrhy o Ukrajine. Lavrov vyhlásil, čoho by sa Kyjev mal vzdať

Rusko bude čakať konkrétne iniciatívy od Spojených štátov, vrátane schôdzky na najvyššej úrovni. Počká si tiež na stanovisko zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom Ukrajiny, až sa ujme funkcie. Uviedol to podľa tlačových agentúr ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Tiež povedal, že Rusko je pripravené rokovať o bezpečnostných zárukách "pre krajinu, ktorá sa teraz nazýva Ukrajina, alebo pre časť tejto krajiny".

Kremeľ sa vyjadril, že otázka bezpečnostných záruk pre obe znepriatelené strany, Rusko a Ukrajinu, by mala byť neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek možného urovnania konfliktu, pripomenula agentúra Reuters.

Lavrov s odvolaním sa na Západ bez toho, aby vymenoval konkrétne krajiny, tvrdil, že sám problém netkvie v Ukrajine, ale v tom, že „Ukrajinu využívajú, aby oslabili Rusko“. Každopádne podľa ministra musí byť „odstránená hrozba na západnom krídle“ Ruska, a to sa môže stať jedine v kontexte širších dohôd (so Západom). Lavrov tiež pred novinármi dal najavo, že Ukrajina by sa mala vzdať Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, Donbasu na východe krajiny a tiež „Novoruska“, teda pásu územia pri pobreží Čierneho mora siahajúceho až k Moldavsku.

„Budeme očakávať konkrétne iniciatívy,“ povedal Lavrov. Poznamenal, že Trump už hovoril o tom, že Putin sa chce s ním stretnúť a že sám považuje stretnutie za potrebné. Americký prezident bol ale „mal najprv nastúpiť do funkcie“. Trumpove „hlasné úvahy“ na rôzne problémy nemajú pred inauguráciou žiadny praktický význam, upozornil šéf ruskej diplomacie. Podobne uviedol, že si Moskva preštuduje Trumpovo stanovisko ohľadom Ukrajiny, až sa ujme najvyššej funkcie a sformuluje definitívny postoj.

Ukrajina sa už takmer tri roky bráni ruskej agresii, a to aj vďaka vojenskej a ďalšej pomoci zo Západu, predovšetkým od USA. Trump sa vráti do Bieleho domu 20. januára. Kyjev doteraz ruské návrhy odmietal ako kapituláciu.