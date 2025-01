Hamas údajne súhlasil s dohodou o prímerí, tá počíta s prepustením vyše 30 rukojemníkov a tisíc väzňov

Dohoda o prímerí v Pásme Gazy počíta v prvej fáze s prepustením 34 rukojemníkov zo strany palestínskeho teroristického hnutia Hamas a 1 000 palestínskych väzňov zo strany Izraela. Stanici BBC to povedal palestínsky zdroj oboznámený s rokovaním. Ďalšie médiá píšu o prepustení 33 rukojemníkov. Prvá fáza prerušenia bojov by mala trvať 42 dní.

V prvej fáze by Hamas mal oslobodiť celkovo 34 rukojemníkov. Traja by sa mali dostať na slobodu v prvý deň pokoja zbraní, ďalší štyria o týždeň neskôr. Izrael by mal prepustiť 1 000 palestínskych väzňov, z ktorých zhruba pätina strávila v izraelských väzniciach 15 a viac rokov, uviedla v pondelok večer BBC.

Nemenovaný izraelský predstaviteľ, ktorý hovoril s tamojšími médiami, uviedol, že v prvej fáze má byť prepustených 33 rukojemníkov. Má ísť o ženy, deti, chorých a seniorov. Predstaviteľ tiež poprel správu niektorých médií, že Izrael odovzdá Hamasu telo zabitého vodcu hnutia Jahjáa Sinvára.

Agentúra AP získala text návrhu dohody, ktorého autentickosť jej potvrdil jeden egyptský a jeden palestínsky zdroj. Dokument hovorí o prerušení bojov na 42 dní, oslobodení 33 rukojemníkov vrátane piatich izraelských vojačiek a prepustení 50 palestínskych väzňov za každého izraelského zajatca. Podľa zdrojov agentúry AFP dohoda počíta s prepustením 33 rukojemníkov a zhruba 1 000 palestínskych väzňov.

Izraelská armáda by sa mala začať sťahovať z obývaných častí Pásma Gazy od prvého dňa prímeria. Odísť z tohto palestínskeho územia by nemala v prvej fáze úplne. Ponechala by si kontrolu nad územím pri hraniciach s Egyptom, povedal zdroj stanici BBC. Píše to aj agentúra AP s odvolaním sa na text návrhu. Armáda by súčasne vytvorila zhruba 800 metrov široké nárazníkové pásmo na severnej a východnej hranici. Rokovania o ďalších dvoch fázach prímeria by sa mali začať 16 dní po vyhlásení pokoja zbraní.

Podľa médií Hamas a jeho spojenci držia v Pásme Gazy stále 94 rukojemníkov. Približne tretina z nich je však podľa spravodajských poznatkov po smrti.

Rokovania o návrhu dohody dnes pokračujú v Katare. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí dnes okolo poludnia SEČ uviedol, že sa dostala do najbližšieho bodu k uzavretiu dohody a že sa podarilo vyriešiť hlavné nezhody, ktoré rozhovory blokovali.

Vojna medzi Izraelom a hnutím Hamas sa začala po teroristickom útoku Hamasu z predvlaňajšieho októbra, keď v Izraeli zahynulo 1 200 civilistov. Vojnu prerušilo len týždňové prímerie na konci predvlaňajšieho novembra. Podľa dnešnej bilancie miestnych úradov v Pásme Gazy, ktoré má pod kontrolou Hamas, pri bojoch na tomto palestínskom území zahynulo už najmenej 46 645 Palestínčanov.