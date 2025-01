Čínski policajti zatiaľ v Maďarsku nehliadkovali, tvrdí celoštátne veliteľstvo. Dohodu o tom uzavreli vlani

Maďarský minister vnútra Sándor Pintér v polovici februára 2024 dohodol so svojím čínskym náprotivkom, že polícia oboch krajín bude spoločne hliadkovať počas turistickej sezóny a počas masových podujatí.

Podobná dohoda už existuje o nasadení hliadok maďarskej polície v Chorvátsku a rakúskej polície v Maďarsku, pripomenul vlani rezort vnútra.

Čínski policajti mali byť nasadení do spoločných hliadok už vo vlaňajšej letnej sezóne, no napokon sa tak nestalo. Podľa uzatvorenej dohody čínski policajti nemôžu samostatne zasahovať ani hliadkovať, vo všetkých prípadoch je potrebná prítomnosť aj maďarského policajta, píše hvg.hu

Cieľom spoločných hliadok podľa vtedajšieho vyjadrenia rezortu vnútra má byť efektívnejšia komunikácia medzi občanmi a úradmi oboch krajín, zlepšenie vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku.

Expert na medzinárodné vzťahy a bývalý diplomat György Suha vlani po oznámení tohto kroku pre server 24.hu uviedol, že ani na chvíľu nemožno myslieť, že by to malo slúžiť turistickým aspektom. „Je to všetko o tom, že Maďarsko otvorí svoje brány osobám napojeným na orgány inej, v tomto prípade autokratickej krajiny,“ dodal Suha.