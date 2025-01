Šiel by Trump do basy, keby ho nezvolili? Podľa vyšetrovateľa by ho odsúdili

Iba znovuzvolenie za prezidenta zachránilo Donalda Trumpa pred ďalším odsúdením. Keby ho o pár dní nečakal návrat do Bieleho domu, usvedčili by ho z nelegálneho pokusu zvrátiť výsledok prezidentských volieb v roku 2020. Tvrdí to špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith, ktorého záverečnú správu v utorok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Budúca hlava štátu na to reagovala vyhlásením, že Smith je "vyšinutý" a jeho závery "falošné".

„Zámerom všetkých zločineckých snáh pána Trumpa bola lož – úmyselne nepravdivé tvrdenia o volebnom podvode – a dôkazy ukazujú, že pán Trump tieto klamstvá použil ako zbraň, aby prekazil fungovanie federálnej vlády, ktorá je základom demokratického procesu v Spojených štátoch,“ citovali americké médiá zo 137-stranovej správy.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA Video Zdroj: TA3

Smith, ktorý už minulý piatok odstúpil z funkcie, odmietol, že by ho pri vyšetrovaní ovplyvňoval Biden alebo iní politici. Zdôraznil, že dôkazy proti Trumpovi boli dostatočné na to, aby ho usvedčili.

„Ak by nedošlo k zvoleniu Trumpa a jeho blížiacemu sa návratu do prezidentského úradu, … dôkazy by postačovali na jeho odsúdenie v súdnom procese,“ pripomenul v správe.

Čítajte viac Ex-analytička CIA pre Pravdu: S nástupom Trumpa sa svet zmení a Putin môže dosiahnuť svoj cieľ

Ukradli Trumpovi volebné víťazstvo?

Smitha poveril vyšetrovaním minister spravodlivosti vo vláde Joea Bidena Merrick B. Garland, a to v novembri 2022, keď Trump oznámil, že sa bude znova uchádzať o úrad prezidenta. Už predtým sa však prípadom zaoberali federálni prokurátori, ktorí predvolávali Trumpových spojencov a zbierali dôkazy.

Smith v tom pokračoval, pričom musel zviesť i niekoľko právnych sporov, aby si vynútil svedectvo vysokopostavených ľudí z okolia bývalého šéfa Bieleho domu vrátane jeho viceprezidenta Mika Pencea.

Trump Američanov presvedčil, že sa s ním budú mať lepšie. Ale jeho výhra je zlou správou pre Ameriku, svet aj Slovensko Video Zdroj: TV Pravda

Vyšetrovanie sa týkalo udalostí, ktoré sa stali po tom, čo v novembri 2020 porazil Trumpa vo voľbách kandidát Demokratickej strany Joe Biden, ale republikán odmietol uznať prehru.

Namiesto toho začal bez dôkazov šíriť klamstvá, že Biden vyhral iba vďaka podvodom a nezrovnalostiam pri sčítavaní volebných hlasov. Zašiel tak ďaleko, že na niektorých politikov naliehal, aby zvrátili volebný výsledok v jeho prospech.

Čítajte viac Trump má súd z krku. Špeciálny vyšetrovateľ požiadal sudcu, aby sa žalobou nezaoberal

V júni 2022 napríklad pred vyšetrovacím výborom amerického Kongresu vypovedal Brad Raffensperger, štátny tajomník z amerického štátu Georgia, ktorý tam zodpovedal za prípravu volieb. Priznal, že mu Trump telefonoval, aby preňho získal hlasy potrebné na víťazstvo v Georgii.

Na verejnosť unikol aj zvukový záznam ich rozhovoru, kde niekdajšieho prezidenta počuť, ako hovorí: „Chcem len nájsť 11 780 hlasov.“

Čítajte viac Trump povedal, že on by trest väzenia prijal, ale verejnosť by to nemusela pochopiť

Raffensperger potvrdil, že o Bidenovom víťazstve v Georgii nebolo pochýb – vyhral o necelých 12-tisíc hlasov. K takému výsledku dospeli po viacerých prepočítaniach, ale Trump napriek tomu žiadal, aby to zmenili. „Čísla sú čísla a čísla neklamú,“ odbil ho Raffensperger.

Podobne vypovedal republikánsky predseda Snemovne reprezentantov v Arizone Russell Bowers. Trumpov tím ho presviedčal, že v jeho domovskom štáte došlo k volebným podvodom, a dožadoval sa, aby v Arizone napadol výsledok hlasovania.

Bowers to odmietol, argumentujúc, že by to bolo v rozpore so zákonom. Aj on potom čelil Trumpovej pomste – každý týždeň sa mu pred domom zhromažďovali demonštranti a nadávali mu, že je skorumpovaný pedofil.

Čítajte viac Som politický väzeň, vykrikuje 34-krát vinný Trump. Čo na to povedia voliči?

So znepokojujúcim svedectvom vystúpil tiež námestník niekdajšieho ministra spravodlivosti Richard Donoghue. Ako vypovedal, Trump s ním a jeho šéfom Jeffreym Rosenom telefonoval koncom decembra 2020 a vravel im o údajných volebných podvodoch.

„Čo od vás žiadam, je len to, aby ste povedali, že to bolo skorumpované, a ostatné nechajte na mňa a republikánskych kongresmanov,“ zaspomínal si Donoghue, ktorý si z rozhovoru robil poznámky.

Čítajte viac Trump stále hovorí o drvivom víťazstve. Harrisovú však porazil veľmi tesne

Keď odolali jeho nátlaku, prezident dokonca narýchlo pripravoval Rosenovo odvolanie. Opakované Trumpove klamstvá o tom, že mu „ukradli volebné víťazstvo“, napokon u jeho prívržencov vyvolali takú hystériu, že 6. januára 2021 zaútočili na sídlo Kongresu vo Washingtone, následkom čoho zomrelo päť ľudí vrátane jedného policajta a množstvo ďalších sa zranilo – z toho 174 príslušníkov polície.

Prvý odsúdený prezident

Po deviatich mesiacoch vyšetrovania Smith nakoniec v auguste 2023 Trumpa obvinil z troch sprisahaní – zo snahy pripraviť milióny občanov o ich volebné právo, z pokusu zabrániť Kongresu v odovzdaní moci a z plánovaného narušenia federálneho volebného procesu.

Čítajte viac Boháč, ktorý sa stal prezidentom. Trump je mýtus aj značka

Trump si však zvolil účinnú stratégiu – neustále obštrukcie, odvolania, zdržiavanie a bránenie svedkom vo výpovediach, čo spôsobilo, že sa konanie natiahlo na ďalších sedem mesiacov.

V júli minulého roka napokon Najvyšší súd USA, kde mali prevahu konzervatívni sudcovia, rozhodol, že bývalí prezidenti majú istú imunitu, ktorá sa vzťahuje na ich činy vykonané v úrade.

Tri liberálne sudkyne potom vydali spoločné stanovisko, aby dali najavo, že s tým nesúhlasia. Rozhodnutie väčšiny označili za výsmech hlavnej zásady, že pred zákonom sú si všetci rovní.

Čítajte viac Súd ukončil aj druhú federálnu žalobu na Trumpa za neoprávnené prechovávanie tajných dokumentov

Smith sa prípad ešte snažil zachrániť, no po tom, čo Trump vlani v novembri zase vyhral voľby, to už nebolo možné. Ministerstvo spravodlivosti totiž zastáva názor, že úradujúci prezidenti nemôžu čeliť trestnému stíhaniu na federálnej úrovni.

Smithova správa je tak vlastne akousi bodkou za tým, ako sa justičné orgány snažili, aby budúci šéf Oválnej pracovne niesol zodpovednosť za svoje skutky.

Verejnosti zatiaľ sprístupnili len jej prvú časť, čo v pondelok schválil federálny súd. Ten bude v piatok rozhodovať o tom, či sa bude rovnako postupovať aj pri druhej časti týkajúcej sa utajovaných dokumentov, ktoré Trump uchovával vo svojom floridskom sídle.

Čítajte viac Trump schválil platbu za mlčanie pornoherečke, povedal kľúčový svedok Cohen

Správa je zaujímavá i preto, že v nej autor otvorene opisuje, ako Bidenov nástupca zastrašoval a útočil na zástupcov štátu, sudcov aj svedkov, ako sa ich snažil ovplyvniť a využíval sociálne siete na šírenie lží.

Budúci prezident vyhlásil, že je nevinný. „Aby vám vyšinutý Jack Smith ukázal, aký je zúfalý, zverejnil svoje falošné odhalenia o jednej hodine v noci,“ napísal v utorok na svojej platforme Truth Social a doplnil: „Voliči prehovorili!“

Aj keď sa Trumpovi podarilo vyhnúť potrestaniu v tejto veci, pravda je, že sa do Bieleho domu vráti ako prvý prezident, ktorého odsúdili za trestný čin. Po skončení jeho prvého obdobia vo funkcii (2017 – 2021) ho obvinili celkovo v štyroch kauzách – dve z nich federálne súdy už zastavili a jeden v Georgii odložili.

Čítajte viac Trumpova kauza s pornoherečkou: Vinný, ale trest sa nekoná, rozhodol súd

Za vinného ho však opakovane uznali v prípade falšovania finančných záznamov, čoho sa dopustil, aby zatajil vyplatenie 130-tisíc dolárov bývalej pornoherečke Stormy Daniels. Podľa súdu si tak kúpil jej mlčanie, aby pred voľbami v novembri 2016 nehovorila o ich vzťahu z roku 2006.

Súd síce uznal jeho vinu, no vzhľadom na to, že sa opäť postaví na čelo štátu, mu nedal pokutu ani ho neposlal do väzenia.