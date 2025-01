Vďaka za lásku a podporu, lúči sa Biden v liste s Američanmi

„Nikde inde na svete by koktavé dieťa zo skromných pomerov… nemohlo jedného dňa sedieť za stolom Resolute v Oválnej pracovni ako prezident Spojených štátov amerických,“ uviedol v liste Biden.

„Našej krajine som dal svoje srdce a dušu… Bolo mi cťou slúžiť tejto krajine viac ako 50 rokov,“ dodal. Biden svoj list ukončil slovami, že história, sila a „idea Ameriky“ sú v rukách jej občanov. „Musíme si… pamätať na to, kto sme,“ povedal.

Ďakovný list obsahuje aj zoznam míľnikov, ktoré Biden ako prezident USA dosiahol, vrátane „historického zotavenia“ z pandémie covidu a „rastu ekonomiky a znižovania nákladov“.

Mnohí Američania si podľa DPA zapamätajú Bidena aj pre jeho naliehanie kandidovať na druhé funkčné obdobie prezidenta napriek obavám týkajúcich sa jeho veku a duševnej spôsobilosti.

Biden sa nakoniec v júli 2024 vzdal kandidatúry v prospech Kamaly Harrisovej – svojej kandidátky na viceprezidentku. Americké prezidentské voľby 5. novembra nakoniec vyhral republikánsky kandidát Donald Trump.

Rozlúčkový príhovor bude mať Biden v stredu o 20.00 h miestneho času (štvrtok 2.00 h SEČ) a pôjde o jeho piaty a posledný príhovor z Oválnej pracovne. Stane sa tak päť dní pred Trumpovou inauguráciou.