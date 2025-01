Generálny tajomník OSN Guterres: Ľudstvo otvorilo Pandorinu skrinku problémov

„Naším konaním alebo nečinnosťou sme otvorili novodobú Pandorinu skrinku problémov,“ vyhlásil Guterres v prejave vo Valnom zhromaždení OSN, v ktorom predstavil svoje priority na rok 2025.

„Štyri z týchto problémov vystupujú do popredia, pretože v tom lepšom prípade predstavujú hrozby, ktoré by mohli narušiť všetky aspekty nášho života a v horšom prípade by mohli ohroziť našu samotnú existenciu. Ide o neutíchajúce konflikty, obrovskú nerovnosť, zúriacu klimatickú krízu a nekontrolovateľné technológie,“ povedal.

Šéf OSN: Klimatické zmeny prinášajú skazu. Hlavným vinníkom sú fosílne palivá Video

Šéf OSN taktiež v príhovore Valnému zhromaždeniu predostrel svoje priority na tento rok. Podľa agentúry AFP sa OSN v súčasnosti nachádza v kríze a jej členovia sú v mnohých otázkach značne rozdelení.

Bezpečnostná rada OSN je podľa francúzskej agentúry paralyzovaná, Izrael a jeho spojenci počas konfliktu v Pásme Gazy obvinili Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom z napomáhania militantom z Hamasu a mierové jednotky OSN v Libanone museli čeliť útokom zo strany Izraela. Podľa viacerých expertov Guterresove plány taktiež skomplikuje návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Generálny tajomník však v prejave vyzdvihol aj pozitíva. „Áno, v našom búrlivom svete dochádza k pokroku,“ vyhlásil a poukázal na relatívny úspech prímeria v Libanone a na tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. „Ale nerobme si ilúzie: tento svet je veľmi nepokojný a vo veľkej neistote,“ doplnil.