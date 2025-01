Krajne pravicová AfD si koleduje o zákaz. Migrantom zasiela "deportačné lístky"

Jednou z tém, o ktorých sa počas volebnej kampane často diskutuje, je migrácia. No hoci o sprísnení azylovej politiky hovoria viaceré strany, žiadna si nedovolila to, čo AfD.

Migranti, ktorí bývajú v Karlsruhe a okolí, si v posledných dňoch našli v schránkach letáky pripomínajúce jednosmerné letenky. Ako meno pasažiera je na nich zaznačené „nelegálny prisťahovalec“ a trasa z Nemecka do „bezpečnej krajiny pôvodu“.

Spisovateľka Hana Repová: Ani v Nemecku nie je všetko ružové. Ešte stále vidím rozdiely medzi východným a západným Nemeckom Video Zdroj: TV Pravda

Číslo letu je „BTW 2025“ (skratka pre voľby do Spolkového snemu) a deň odletu 23. február, čo je dátum predčasných volieb. V kolónke odletová brána (gate) sa uvádza AfD a čas nástupu 08–18:00, za čím niektorí kritici vidia odkaz na iniciály Adolfa Hitlera (H a AH – podľa poradia písmen v abecede), no je to aj čas, keď budú otvorené volebné miestnosti.

Ako miesto (sedadlo) je uvedené 51P, čo je podľa niektorých odborníkov „šifra“ pre guľomet z prvej svetovej vojny.

Čítajte viac Hitler bol komunista, povedala šéfka AfD v rozhovore s Elonom Muskom

„Letenka“ z dielne AfD má názov „deportačný lístok“ a v rohu logo strany. Dole sú ešte poznámky o tom, že „len remigrácia môže ešte Nemecko zachrániť“ a „aj doma je pekne“.

Súčasťou je tiež QR kód, ktorý záujemcu prepojí na internetovú stránku okresného zväzu strany v Karlsruhe – ani na nej nechýba heslo „Je čas odsunúť ilegálov“.

Leták si na facebook zavesil i okresný zväz AfD v Göppingene. „Bolo tu pekne. Ale doma je tiež pekne. Majte sa. Letenka ide na nás,“ dopísali k tomu.

Foto: AfD AfD Kritizovaný leták AfD s nápisom "deportačný lístok", ktorý má pripomínať letenku.

Inšpirácia nacistami?

Podľa nemeckých médií si AfD dala vytlačiť až 30-tisíc týchto lístkov, ktoré roznáša do schránok alebo rozdáva na verejných miestach.

„Volebný leták voľne distribuujeme v Karlsruhe, v čo najväčšom počte a bez obmedzení,“ citoval regionálny denník Badische Neueste Nachrichten (BNN) Marca Bernharda, okresného hovorcu AfD. Ako dodal, cieľom nebolo doručiť letáky len migrantom, ani nepátrali po schránkach s cudzojazyčnými menami.

Čítajte viac Členmi AfD sú aj bývalí agenti Stasi, špióni a udavači

„Táto volebná reklama je zameraná na každého,“ uviedol hovorca a ubezpečil, že je legálna. To, že polícia s jeho názorom nesúhlasí a začala prípad preverovať pre podozrenie z trestného činu, ho neznepokojuje. Na letáku podľa neho žiadajú len to, čo stojí aj v zákone. „Čo tam chcú vyšetrovať?“ spýtal sa.

Zatiaľ čo priaznivci AfD „letenku“ vnímajú ako vtipnú súčasť volebnej kampane, podľa kritikov nejde o takú nevinnú akciu, ako to strana prezentuje.

Čítajte viac AfD začína víťazné ťaženie. Prečo východní Nemci volia extrémistov?

Už v 30. rokoch minulého storočia, po nástupe Hitlera k moci, rozdávali totiž nacisti Židom „voľné lístky do Palestíny“, napodobňujúce cestovné lístky na vlak. Aj poznámky na ich zadnej strane sa niesli v podobnom duchu: „Voľné cestovné lístky pre Židov a súdruhov zo všetkých krajín cez severný alebo južný pól a púšť Gobi či Saharu do Palestíny a nikdy späť.“

S obdobným nápadom potom prišla pravicovoextrémistická Národnodemokratická strana Nemecka (NPD), ktorú sa pokúsili už dvakrát zakázať, ale aj keď ústavný súd uznal, že je nedemokratická a má blízko k nacizmu i rasizmu, žiadosti o zákaz nevyhovel – s odôvodnením, že strana je už taká slabá, že nepredstavuje hrozbu pre slobodu a demokraciu.

Čítajte viac Zakázať stranu alebo jej zobrať peniaze? Nemecko rieši, ako potrestať extrémistickú AfD

V roku 2013 NPD spustila kampaň s falošnými letenkami „spiatočných aeroliniek“ pre migrantov s cieľom „domov“ a dátumom odletu „ihneď“. AfD však poprela, že by boli nejaké paralely medzi jej letákmi a kampaňou NPD.

„Rozhodne odmietame akúkoľvek súvislosť s akciou vtedajšej NPD, ktorá sa odohrala pred vyše desiatimi rokmi a vôbec nám nie je známa. Aj oni pravdepodobne vylepovali plagáty a prevádzkovali informačné stánky. Len preto s tým máme prestať?“ povedal pre BNN Bernhard. Ohradil sa i proti tomu, aby niekto v čase uvedenom na „letenke“ hľadal skrytú nacistickú symboliku.

Čítajte viac Nostalgia za socializmom. Východní Nemci by uvítali autoritársky režim aj diktátora

Pokrytectvo predsedníčky

Podľa odborníka na pravicový extrémizmus Fabiana Virchowa, je to, či AfD do letákov zakomponovala nejaké tajné posolstvá, nepodstatné. To, že sa strana veľmi radikalizuje, je totiž očividné a potvrdil to i jej víkendový snem.

Ako vysvetlil pre BNN, už to, že si AfD ako volebnú kampaň vybrala „deportačné lístky“, je dôkazom, že „bez zábran využíva rasistické nálady“ a na problém migrácie, ktorý je zložitou výzvou pre spoločnosť, má iba jedno riešenie – hromadné deportácie.

Foto: SITA/AP, Klaus-Dietmar Gabbert AfD Spolupredsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla.

„Tento druh nenávistnej komunikácie veľmi jasne ukazuje, že AfD už dávno opustila slobodný demokratický poriadok a systém základných ústavných práv,“ zhodnotil pre BNN historik Rolf-Ulrich Kunze.

Upozornil, že spôsob, akým AfD zosmiešňuje hodnoty nemeckej ústavy a Európskej únie, nápadne pripomína štvavú kampaň Hitlerovej nacistickej strany (NSDAP) proti vtedajšej Weimarskej republike. Kunze je presvedčený, že AfD ohrozuje ústavu, a preto by ju mali zakázať.

Čítajte viac Nemecká AfD pritvrdzuje. Chce vystúpiť z EÚ, zrušiť euro aj protiruské sankcie

Ku kritike sa pridali aj politici. Marco Wanderwitz z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) sa napríklad pýta, čo sa ešte musí stať, aby AfD konečne zakázali. Táto strana je podľa neho pravicovoextrémistická a letáky potvrdzujú, že sa čoraz väčšmi radikalizuje.

Ako navyše pripomenul, okresné pobočky AfD v Karlsruhe patria pod krajinský zväz, z ktorého vyšla spolupredsedníčka strany a kandidátka na kancelárku Alice Weidelová.

Čítajte viac Vystúpi Nemecko z EÚ? AfD iba burcuje voličov, tvrdí politológ

Práve ona bola hlavnou hviezdou na straníckom sneme, kde asi 600 delegátov AfD prijalo volebný program. Záujemcovia si zasadnutie mohli pozrieť v priamom prenose na sociálnej sieti X (bývalý Twitter), čo umožnil veľký podporovateľ strany, multimiliardár Elon Musk.

AfD má v programe napríklad odchod Nemecka z EÚ (dexit), namiesto eura návrat k nemeckej marke, odstúpenie od Parížskej dohody o zmene klímy, ale aj zrušenie sankcií proti Rusku, obnovu jadrových elektrární či obmedzenie interrupcií. Veľký dôraz kladie i na remigráciu, teda vyhostenie ilegálnych migrantov do ich vlasti.

Čítajte viac AfD stráca spojencov v Európe. Pobúrili ich výroky o SS, stranu vylúčili z frakcie v europarlamente

Zaujímavý je postoj Weidelovej, ktorá sa správa pokrytecky. Je lesba a s partnerkou zo Srí Lanky žijú vo Švajčiarsku, kde vychovávajú jej dvoch synov. Jej družka dokonca v tamojšom referende v roku 2021 hlasovala za to, aby povolili „manželstvo pre všetkých“.

Weidelová sa napriek tomu pred nemeckými voličmi prezentuje ako zástankyňa „tradičnej rodiny“. Aj na sneme AfD stanovili, že rodina sa skladá z otca, matky a dieťaťa. Delegáti zároveň odsúdili tzv. genderovú politiku, no Weidelová sa komunity LGBTI+ nezastala.