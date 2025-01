ONLINE: Ukrajinská armáda má podľa Zelenského viac vojakov ako ruské invázne vojsko

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 058 dní Ukrajinci si na Rusov pripravujú slovenské húfnice Zuzana 2 Video Ukrajinské manévre so slovenskými húfnicami Zuzana 2. Zdroj: Národná garda Ukrajiny

Čítajte viac 1057. deň: Rusi masívne útočili na ukrajinskú energetiku, Kyjev prerušil dodávky elektriny

6:25 Do Kyjeva dnes na vopred neohlásenú návštevu prišiel britský premiér Keir Starmer, píše agentúra AP. Sľúbi počas nej, že Británia pomôže s garanciou bezpečnosti Ukrajiny po ďalších sto rokov. Starmer sa na svoju prvú cestu do Kyjeva v úlohe šéfa britského kabinetu vydal len niekoľko dní pred nástupom zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Britská vláda uviedla, že Starmer s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podpíše zmluvu o „partnerstve na sto rokov“ v oblasti obrany, vedy, energetiky a obchodu.

Británia podľa AP Ukrajine od začiatku celoplošnej ruskej invázie vo februári 2022 prisľúbila vojenskú a civilnú pomoc vo výške 12,8 miliardy libier. Viac ako 50.000 ukrajinských vojakov absolvovalo v Británii výcvik. Dnes má Starmer oznámiť ďalší balík v hodnote 40 miliónov libier určený na povojnovú obnovu Ukrajiny.

Hoci Británia patrí ku krajinám, ktoré Kyjevu poskytujú veľkú vojenskú pomoc, zďaleka sa nevyrovná Spojeným štátom. Ďalší osud americkej podpory Ukrajiny v jej boji proti ruskej agresii je však neistý, pretože v pondelok do prezidentského úradu nastúpi Donald Trump, ktorý objem americkej pomoci kritizuje a hovorí, že chce vojnu rýchlo ukončiť. Zatiaľ však nezverejnil svoj plán, ako to chce dosiahnuť. Plánuje sa stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Starmer na čele britskej vlády stojí od vlaňajšieho júla. Na Ukrajinu, ktorá od februára 2022 čelí ruskej invázii, išiel predvlani ešte ako líder opozície. Od nástupu do premiérskej funkcie so Zelenským dvakrát rokoval v Londýne.

6:00 Ukrajinská armáda má v súčasnosti 880 000 vojakov, ruské invázne vojská približne 600 000. Ale ukrajinské ozbrojené sily bránia celú krajinu a nepriateľ je koncentrovaný na určitých miestach, takže na niektorých úsekoch frontovej línie má početnú prevahu. Povedal to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa takto vyjadril po rokovaní s poľským premiérom Donaldom Tuskom vo Varšave.

Podľa serveru RBK-Ukrajina, Zelenskyj spomenul počet vojakov v odpovedi na otázku o možnom nasadení zahraničného kontingentu na Ukrajine. O tom sa podľa neho uvažuje v rámci „budúceho programu“ týkajúceho sa rozmiestnenia síl a prostriedkov, píše web.

Podľa serveru Ukrajinska pravda Zelenskyj spomenul situáciu po vojne a povedal, že o otázke mierových síl na Ukrajine rokuje so spojencami Kyjeva, ale ide zatiaľ len o „všeobecné veci“ a mohol by to byť ďalší bod bezpečnostných záruk.

Ukrajina podľa neho podporuje myšlienku zahraničného kontingentu, ale bude najskôr potrebné vedieť, aký by mohol byť. A tiež, aká bude ukrajinská armáda. Je to podľa neho práve rozsiahle vojsko, ktoré nepriateľa zadržiava. „Dnes je to jediná garancia bezpečnosti. Plus pomoc a zbrane od našich partnerov. Preto, ako udržať veľkú armádu, je tiež súčasťou týchto dohôd,“ dodal prezident podľa RBK-Ukrajina.

Možnosť nasadenia zahraničných vojakov na Ukrajine spomenul prvýkrát vlani vo februári francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zelenskyj tento týždeň podľa agentúry AP povedal, že s šéfom Elyzejského paláca rokoval o možnosti rozmiestnenia západných jednotiek na Ukrajine, ktoré by dohliadali na dodržiavanie prípadnej mierovej dohody, ktorá by ukončila ruskú vojenskú agresiu.