Babiš by v prípade účasti ANO vo vláde obnovil konzultácie so Slovenskom

Bývalý český premiér Andrej Babiš by chcel v prípade účasti hnutia ANO v kabinete obnoviť medzivládne konzultácie so Slovenskom. Povedal to v rozhovore s ČTK. Vláda súčasného premiéra Petra Fialu (ODS) vlani v marci konzultácie prerušila pre rozdielne názory na kľúčové témy zahraničnej politiky. Prejavujú sa najmä vo vzťahu k Ukrajine. Minister zahraničia Ján Lipavský (nem.) sa koncom minulého roka vyjadril tak, že čas na obnovenie spoločných stretnutí nenastal.

„Samozrejme,“ povedal Babiš na otázku, či by chcel konzultácie obnoviť. „So Slovákmi máme plno spoločných tém,“ poznamenal. Už za vlád skoršieho šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku alebo premiéra za ODS Mirka Topolánka išlo podľa neho o tradíciu. „No a potom prišiel (slovenský expremiér Igor) Matovič, ktorý nám dal najavo, že nie sme na prvom mieste,“ poznamenal Babiš. „To bola škoda a potom sa to nerealizovalo. Ale tie spoločné veci sú. Aj historicky je to dôležité,“ dodal.

Premiéra Fialu kritizoval za to, že „zničil“ skupinu V4, do ktorej okrem Česka a Slovenska patrí aj Poľsko a Maďarsko. Za Fialovej vlády sa spoločné kontakty týchto krajín výrazne obmedzili, práve aj z dôvodu rôznych pohľadov na zahraničnú politiku u Česka a Poľska na jednej a Slovenska a Maďarska na druhej strane.

V4 pritom podľa Babiša predtým mala v Európskej únii veľký vplyv. Nevedela síce viac presadiť svoje personálne preferencie, ale zabránila niektorým neželaným nomináciám či vedela blokovať pre región strednej Európy neprijateľné normy. „Všetko sú to naši najväčší partneri. Sú to krajiny, kde naše firmy investujú. Je to región, ktorý má nízke zadlženie, dobrý rast hrubého domáceho produktu, nízku nezamestnanosť,“ dodal Babiš.