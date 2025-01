Čo chce Putin diktovať Ukrajine? Na stretnutí s Trumpom bude žiadať tieto veci, prezradili zdroje pre Bloomberg

Ruský prezident Vladimir Putin bude v prípadných rokovaniach s budúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom trvať na tom, aby Ukrajina nikdy nevstúpila do NATO a stala sa neutrálnym štátom s obmedzenou armádou. Tvrdia to nemenované zdroje citované agentúrou Bloomberg, informuje TASR.

Trump po svojom zvolení naznačil, že by sa chcel s Putinom stretnúť či najskôr po 20. januári, keď sa ujme prezidentského úradu. Očakáva, že k stretnutiu by mohlo dôjsť v priebehu najbližšieho polroka. Kremeľ Trumpov záujem privítal s tým, že konkrétne plány by mohli byť vypracované až po jeho inaugurácii.

Moskva podľa jedného z citovaných zdrojov zastáva názor, že jednotlivé členské štáty NATO môžu naďalej poskytovať Ukrajine zbrane v rámci bilaterálnych bezpečnostných dohôd, ale nemali by sa nikdy použiť proti Rusku alebo na získanie okupovaných území.

Moskva bude takisto podľa nemenovaných predstaviteľov nástojiť na udržaní „aspoň faktickej kontroly nad takmer 20 percent územia Ukrajiny, ktoré drží Rusko“ vrátane anektovaného Krymského polostrova. Kremeľ je ale údajne „otvorený výmene niektorých území“, uviedli zdroje.

Podľa Bloombergu je nepravdepodobné, že ukrajinské vedenie by tieto požiadavky Ruska prijalo priaznivo. Kontakty Kyjeva a Moskvy sú podľa agentúry teraz obmedzené len na záležitosti výmeny zajatých vojakov a prepustenie deportovaných detí.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že Rusko je otvorené diskusii o bezpečnostných zárukách „pre krajinu, ktorá sa teraz nazýva Ukrajina, alebo pre časť tejto krajiny“, najprv ale podľa neho potrebuje mať vlastné záruky na západnej hranici.

Trump v kampani pred prezidentskými voľbami niekoľkokrát vyhlásil, že dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahne hneď v prvý deň jeho nástupu do funkcie, ak nie skôr. Koncom októbra urobil nenápadný posun v rétorike a začal hovoriť, že vojnu dokáže vyriešiť „veľmi rýchlo“. Po zvolení to ešte viac zmiernil a hovorí, že konflikt jednoducho „vyrieši“, ale nenaznačil konkrétny plán.

Trumpovi poradcovia, na ktorých sa obrátila agentúra Reuters, napriek jeho predchádzajúcim sľubom o rýchlom ukončení vojny na Ukrajine teraz pripúšťajú, že to potrvá niekoľko mesiacov, ak nie dlhšie.

Od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022 poskytli USA Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote viac ako 63,5 miliardy dolárov. Biely dom v posledných týždňoch urýchlil uvoľňovanie vojenskej pomoci v obave, že Trump ju po nástupe do úradu zastaví.

