Nádej aj obavy. Čo expertka z Ukrajiny radí Trumpovi pred stretnutím s Putinom?

Prvý raz sme sa rozprávali niekoľko dní pred veľkou ruskou inváziou, ktorá sa začala 24. februára 2022, a boli ste v Charkove. Odvtedy veľa cestujete po svojej krajine, prinášate svedectvá aj z frontovej línie. Čo vám najviac utkvelo v pamäti v roku 2024?

Teraz sa zhovárame, keď som v Kyjeve. Len pred hodinou a pol sa skončil letecký poplach, keď Rusi opäť útočili na energetickú infraštruktúru. (Rozhovor vznikol v stredu 15. 1., pozn. red). Minulý rok bol skutočne ťažký. Z toho, čo som zažila, by som spomenula dve výrazné udalosti. Jednu pozitívnu a druhú dosť alarmujúcu. Tou prvou bola kurská ofenzíva. Niekoľko dní po jej spustení som bola blízko hraníc a videla som, akí nadšení sú vojaci a ako sa im zvýšila morálka. Bolo cítiť, že sa niečo deje. Zároveň som mala možnosť po prvý raz sa porozprávať s ruskými vojnovými zajatcami. Šokovalo ma, ako majú títo ľudia vymyté mozgy. Boli medzi nimi dve skupiny ľudí. Jedna boli branci. Druhú tvorili tí, ktorí šli za peniaze dobrovoľne slúžiť do ruskej armády. Keď som sa ich pýtala, čo budú robiť, keď ich prípadne vymenia, povedali, že pravdepodobne znovu pôjdu bojovať. Akoby vôbec nerozumeli tomu, čo robia. Ukazuje to, že toto nie je vojna, ktorú vedie iba šéf Kremľa Vladimir Putin. Sú to obyčajní Rusi, ktorí v nej chcú pokračovať, čo je veľmi znepokojujúce. Druhá udalosť sa týka situácie v Pokrovsku. Bola som tam niekoľkokrát. Prvýkrát ešte počas evakuácie vlakmi. Potom Rusi zničili železnicu a situácia je tam čoraz ťažšia a hrozivejšia. Pokrovsk je blízko mesta Dnipro a je veľmi bolestivé sledovať, ako sa blíži ruská ofenzíva.

Ukrajinci si na Rusov pripravujú slovenské húfnice Zuzana 2 Video Zdroj: Národná garda Ukrajiny

Čo by pád Pokrovska znamenal pre vojnu? A myslíte si, že Ukrajina má prostriedky, ako tomu zabrániť?

Začnem druhou časťou vašej otázky. To, či Ukrajina bude mať prostriedky na obranu, bude veľmi závisieť od toho, ako sa vojna bude vyvíjať v ďalších mesiacoch. Pre Rusko je obsadenie Pokrovska jednou z hlavných vecí, na ktorú sa teraz zameriava. Pre obe strany je to symbolické mesto. Rusi ho chcú dobyť, ale Pokrovsk nie je malý. Videli sme, že okupantom trvalo mesiace, kým obsadili Bachmut či podobné sídla. Pokrovks sa im rýchlo nepodarí obsadiť, ale to, či ho dokážeme brániť, bude do veľkej miery závisieť od toho, či bude mať Ukrajina dostatočnú podporu spojencov, a teda najmä USA. Pokrovsk bol od začiatku ruskej invázie kľúčovým logistickým a vojenským centrom pre ukrajinských vojakov. V podstate všetci, čo išli do prvých línií na východe Ukrajiny, sa v meste zastavili a dali si tam kávu. Bol to pre nich hlavný logistický uzol. Dobytie Pokrovska otvára postup na Dnipro, ku ktorému vedie rovná cesta. Nie sú tam veľké prírodné prekážky, hoci Ukrajina stavia oveľa pevnejšiu obranu. Ale stále je to veľmi otvorený priestor a cesta z Dnipra do Pokrovska trvá asi dve hodiny.

Ukrajinský veľvyslanec: Bojujeme o právo na existenciu Video Zdroj: TV Pravda

Hovoríme o tom, čo ste vlani zažili. Pred novým rokom ste na sociálnej sieti BlueSky napísali: Najťažší, ale aj najinšpiratívnejší rok. Idem do nového roka s nádejou. Čo vám ju dáva?

Áno, to je dobrá otázka. Myslím si, že nádej mi dodávajú ukrajinskí ľudia a tiež podpora, ktorú stále dostávame. Chcem veci vidieť optimisticky, pretože len tak sa dá prežiť, a myslím si, že odolnosť Ukrajincov je pozoruhodná. Kedykoľvek pôjdete na niektoré z miest, ktorým neustále hrozí ruský útok, z ľudí nebudete cítiť zúfalstvo. Tieto veci mi dodávajú nádej. Bohužiaľ, momentálne už nehovoríme o tom, že získame všetky okupované územia. Jednoducho to z krátkodobého hľadiska nie je realistické. Som si istá, že sa o to v budúcnosti budeme usilovať. V tejto chvíli je však pre Ukrajinu najdôležitejšie zachovať si slobodu a nezávislosť. A prežiť ako národ, ktorý bude schopný pokračovať v boji o svoje územie.

Spomenuli ste Pokrovsk a vieme, že Moskva má viac-menej iniciatívu na bojisku. Vôbec nepochybujem o tom, že Ukrajinci sú odolní a odvážni. No vidíme aj to, že ľudia sa pýtajú, či má zmysel bojovať, a sledujeme dezercie z armády. Pýtal som sa vás na nádej. Teraz tú otázku otočím. Z čoho máte najväčšie obavy v novom roku?

Tie sa spájajú s nástupom novej americkej vlády Donalda Trumpa a s tým, čo to bude znamenať pre Ukrajinu a pre vojnu. Vieme, o čo sa Putin a Rusko roky usilujú, a robili to už pred veľkou inváziou. Snažia sa podkopať a rozbiť jednotu Západu. Je to stratégia, ktorá sa Moskve javí ako veľmi účinná a teraz ju bude opäť bude využívať. Mojou najväčšou obavou je, že Rusi sa budú usilovať narušiť silné väzby medzi priateľmi a partnermi. Budú nimi manipulovať s cieľom oslabiť podporu pre Ukrajinu. Rusko má veľa rôznych spôsobov, ako to môže urobiť. Od informačných manipulácií cez šírenie dezinformácií až po kupovanie si ľudí a priame vzťahy s proruskými aktérmi. Moskva si všetky tieto nástroje vytvára už roky.

Do akej miery sa teda obávate scenára, že Trump, ktorý do Bieleho domu nastúpi už 20. januára, bude takpovediac ochotný predať Ukrajinu Putinovi?

Ak sa na to dívam z realistického pohľadu, tak si nemyslím, že to Trump urobí. Hovorím to preto, že keď už bude v Bielom dome, vojna bude jeho zodpovednosť. Trump už nebude môcť iba hovoriť o tom, aká je vraj nefunkčná vláda Joea Bidena. Keby sa rozhodol dať Ukrajinu Rusku, alebo niečo podobné, nepovzbudil by tým iba Moskvu. Posilnil by tým všetkých problematických aktérov vo svete. Nemyslím si, že nejaký americký prezident, a pre Trumpa to platí tiež, chce byť vnímaný ako slabý vládca Oválnej pracovne, ktorý otvára brány hlavným protivníkom USA. Keby sa ukázalo, že Putin dokáže so Spojenými štátmi dohodnúť v podstate čokoľvek, povzbudilo by to aj ostatných rivalov. Naozaj dúfam, že bez ohľadu na to, čo Trump neraz hovorí, americký prezident a jeho ľudia pochopia, že jediné, čomu šéf Kremľa rozumie, je jazyk sily a moci. Myslím si, že toto majú vlastne Putin a Trump spoločné. Asi je to aj dôvod, prečo republikán vždy vraví, že ruskému vládcovi rozumie. Dúfam, že z toho vyplýva, že Trump chápe, že musí Ukrajinu čo najviac podporiť, aby bola silnejšia, lebo je to jediný spôsob, ako Rusko zastaviť.

Trump o Putinovi povedal: Viem, že sa chce stretnúť a ja sa s ním veľmi rýchlo stretnem. Čo si myslíte o takejto schôdzke? A máte nejakú radu pre Trumpa, ako s Putinom rokovať?

Šéfa Kremľa obvinil Medzinárodný trestný súd z vojnových zločinov vrátane únosov detí. Keď sa s ním chce Trump stretnúť, je to jeho osobné rozhodnutie. Ale najdôležitejšie je, že schôdzky a komunikácia s Ruskom musia byť založené na tom, že by mal americký prezident Putinovi ukázať, že Kyjev neopustí. Že Ukrajina nie je len nejaký kus niečoho, čo leží na rokovacom stole. Sme európska krajina a chceme sa stať členom NATO a Európskej únie. Ukrajinci to podporujú vo svojich srdciach a máme to v ústave. Trump by mal pochopiť, že keď Ukrajinu opustí, nabudúce môže byť na rokovacom stole s Putinom iný európsky štát. Ale potom budú USA v oveľa zložitejšej situácii a bude si to vyžadovať ďalšie kroky. Trump má teraz šancu zmeniť priebeh vojny, dať Ukrajine to, čo potrebuje, posilniť ju a byť pri rokovaniach na jej strane.

Hodí EÚ Ukrajinu cez palubu? Môže si dovoliť novú Mníchovskú dohodu? Video Zdroj: TV Pravda

Trumpov mimoriadny vyslanec pre Ukrajinu a Rusko je generál vo výslužbe Keith Kellogg. Jeho návrh na mierové rokovania v podstate znie, že Washington pohrozí Moskve aj Kyjevu. Putinovi Američania povedia, že musí zastaviť vojnu, lebo budú ešte viac podporovať Ukrajinu. A Kyjevu Biely dom odkáže, že sa musí s Moskvou dohodnúť, inak Ukrajina stratí podporu USA. Čo si myslíte o takejto taktike?

Len ťažko si viem predstaviť, že by to takto jednoducho mohlo fungovať. Putin môže vojnu zastaviť kedykoľvek. Je preto dobré, keď si uvedomíme, že Rusko pokračuje v bojoch, pretože chce. Moskva je odvážna pre nedostatočnú reakciu na to, čo robí. Bohužiaľ aj stratégia Bidenovej vlády spočívala skôr v tom, že Ukrajinu síce podporovala v boji, ale nedala jej možnosť zásadnejšie zmeniť priebeh bojov tak, aby vyhrala, keď sa to ešte dalo. Keď však diskutujeme o budúcnosti, musel by existovať veľmi silný argument, ktorý by prinútil Putina zastaviť ofenzívu a rokovať. Nepredpokladám, že sa podarí rýchlo dospieť k nejakej dohode. Myslím si, že uvidíme, ako bude z Ruska prichádzať veľa zmiešaných signálov, a to sa už aj deje. Moskva bude manipulovať informácie, aby vytvorila chaos, pretože jej v skutočnosti nezáleží na tom, aby sa vojna skončila. Existujú však možnosti, ako na Rusko zatlačiť. Ukrajina potrebuje viac zbraní a Rusko by malo čeliť ďalším sankciám, aby bolo preň z ekonomického hľadiska zložité pokračovať vo vojne. A Západ by mal zvážiť to, o čo ho Kyjev už skôr žiadal. Aj dnes leteli ruské rakety menej ako 100 kilometrov od poľských hraníc. Prečo by ich NATO nemohlo zlikvidovať, keď sú tak blízko územia Severoatlantickej aliancie? Je teda potrebné urobiť niekoľko krokov, ktoré ukážu Putinovi, že si musí sadnúť za rokovací stôl. Momentálne na to nemá žiadny dôvod. Šéf Kremľa je klamár a vždy vydiera ostatné krajiny. Slovné výzvy pre Putina nič neznamenajú, ovplyvniť ho môžu len skutočné činy.

Tesne pred Vianocami sa slovenský premiér Robert Fico stretol s Putinom a tento týždeň navštívila Moskvu skupina slovenských vládnych poslancov. Bratislava vedie s Kyjevom spor o ruský plyn, keďže aj pre neprijateľné podmienky Moskvy nebola Ukrajina ochotná pokračovať v tranzitnej dohode. Ako vnímate, čo robí slovenská vláda? Ako na to reagujú Ukrajinci?

Najväčšou hrozbou je to, o čom sme už hovorili. Teda podkopávanie európskej jednoty. Ficova vláda teraz ukázala Putinovi, že v Európe sú politici, s ktorými môže hovoriť a ktorých si môže pozvať. V skutočnosti to legitimizuje šéfa Kremľa, jeho vojnu a ruské kroky. Toto je problém toho, čo robí Fico, a tiež maďarský premiér Viktor Orbán. Je to zrada európskej jednoty, Európy a noriem, ktoré existujú od založenia EÚ. Je to veľmi nebezpečné, pretože keď podkopete základné princípy nejakej organizácie, potom sa celá jej štruktúra otrasie a môže sa zrútiť. Ale z toho, čo u nás vidím, tak experti aj bežní Ukrajinci vidia veľký rozdiel medzi tým, čo robí Fico a jeho vláda, a Slovákmi, ktorí nám pomáhajú. Aj v našej histórii sme mali prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý zradil krajinu. Vieme, že väčšina ľudí na Slovensku podporuje Ukrajinu. Áno, momentálne máte nejakú vládu, ale tak sa demokracia vyvíja, a dúfam, že sa v budúcnosti veci zmenia. Ukrajina vníma Slovensko ako priateľskú krajinu, ktorá pomohla ľuďom, ktorí ušli pred vojnou. Vo všeobecnosti sú si naše národy blízke a to je najdôležitejšie.