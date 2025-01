ONLINE: Fínsko varuje pred reformou ruskej armády, považuje ju za hrozbu pre NATO

Moskva plánuje prestavať svoju armádu a zvýšiť počet ruských vojakov o 30 percent. Fínsko to považuje za hrozbu pre NATO.

6:55 „Najväčšou hrozbou je podkopávanie európskej jednoty. Vláda Roberta Fica teraz ukázala Vladimirovi Putinovi, že v Európe sú politici, s ktorými môže hovoriť a ktorých si môže pozvať. Šéf Kremľa je klamár a vždy vydiera ostatné krajiny. Slovné výzvy pre Putina nič neznamenajú, ovplyvniť ho môžu len skutočné činy,“ povedala pre Pravdu ukrajinská bezpečnostná expertka Maria Avdejevová.

6:10 Plánované ruské vojenské reformy, ktoré by zvýšili počet ruských vojakov o 30 percent, predstavujú hrozbu pre Severoatlantickú alianciu a treba na ne ostražito reagovať, uviedol vo štvrtok podľa agentúry Reuters šéf fínskej vojenskej spravodajskej služby Pekka Turunen.

Fínsko, ktoré zdieľa s Ruskom najdlhšiu hranicu Európskej únie, vstúpilo do NATO v roku 2023; jeho severský sused Švédsko nasledoval Fínmi v marci 2024. Obe krajiny tak urobili v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.

Fínska vojenská spravodajská služba vo výročnom prehľade, ktorý bol vo štvrtok zverejnený, upozornila, že Moskva oznámila plány na reformu svojej armády do konca roka 2026.

„Áno, ide o hrozbu pre NATO, najmä ak bude plán realizovaný,“ povedal Turunen agentúre Reuters. Dodal, že si myslí, že Rusko môže svoje ciele reálne dosiahnuť do roku 2030. Turunen uviedol, že ruské zvýšenie počtu vojakov o 30 percent by znamenalo, že celková sila ruskej armády by dosiahla 1,5 milióna vojakov. „Musíme byť ostražití,“ dodal.

Podľa Turunena by sa počet ruských vojakov v blízkosti Fínska mohol oproti obdobiu pred vojnou na Ukrajine zdvojnásobiť až strojnásobiť najmä v priľahlej ruskej oblasti Karélie; existujúce jednotky na Kolskom polostrove a v okolí Petrohradu by Rusko zrejme posilnilo.

Ruský minister obrany v decembri 2024 vyhlásil, že Moskva musí byť v budúcom desaťročí pripravená bojovať proti NATO v Európe. Rusko začalo svoju rozsiahlu inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022.

6:10 Napriek ruským dronovým a raketovým útokom Ukrajina za posledný rok výrazne rozšírila svoju zbrojársku výrobu, uviedla agentúra DPA.

Ukrajinský minister pre strategický priemysel Herman Smetanin uviedol, že v porovnaní s rokom 2023 sa výroba v oblasti obrany v roku 2024 na Ukrajine zvýšila šesťnásobne. DPA uviedla, že Smetanin toto svoje tvrdenie nepodložil žiadnymi konkrétnymi číslami.

Minister však spresnil, že na Ukrajine sa vyrobilo približne 2,5 milióna mínometných a delostreleckých granátov a rovnaké množstvo munície pre bezpilotné lietadlá. Dodal, že do výroby pridali nové zbrane a už existujúce zbrane vylepšili.

Cieľom na rok 2025 je podľa Smetanina vyrobiť 3000 rakiet a 30 .000 bezpilotných lietadiel dlhého doletu. Asi tretina zbraní, ktoré ukrajinská armáda používa, pochádza z domácej výroby.

V podobnom duchu sa nedávno vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý doplnil, že 40 percent zbraní používaných ukrajinskou armádou pochádza zo Spojených štátov a ďalších 30 percent z európskych krajín.

DPA pripomína, že pre vojnu rozpútanú na Ukrajine svoju obrannú výrobu výrazne rozšírilo aj Rusko.