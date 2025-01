Na Trumpovu inauguráciu sa očakáva najmrazivejšie počasie za štyri dekády

Vstup Donalda Trumpa do prezidentského úradu by mohlo sprevádzať najmrazivejšie počasie za posledné štyri desaťročia. Píšu to americké médiá s odvolaním sa na štvrtkové predpovede meteorológov. Podľa nich by vo Washingtone v pondelok napoludnie miestneho času mohli panovať teploty okolo šiestich stupňov pod nulou. Nízke teploty navyše zdôrazní silnejší vietor.