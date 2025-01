Českí študenti sa postavili za stredoškoláka, ktorý nepodal ruku Pellegrinimu. Napísali list slovenským politikom

Na list upozornil Denník N. Študent sa stal na Slovensku terčom kritiky okrem iného zo strany premiéra Roberta Fica.

Prezident Pellegrini o (ne)podaní ruky od študenta Video

Omaník vlani skončil tretí na matematickej olympiáde v maďarskom Segedíne (Szegedu). Svoje gesto z ceremoniálu k účasti na medzinárodných študentských olympiádach vysvetlil tým, že s Pellegrinim má osobný a politický problém. „Podľa mňa sa dostal do paláca podvodom a klamstvom na ľuďoch,“ uviedol. Pellegrinimu vyčítal okrem iného to, že v predvolebnej kampani obvinil svojho protikandidáta zo snáh zavliecť Slovensko do vojny na Ukrajine. „Bola to lož a útok na najnižšie ľudské pudy,“ povedal študent.

Na nepodanie ruky reagoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho ide o „smutnú vizitku slovenskej reality“ a tiež „nemiestny a neúctivý prejav voči autorite a vážnosti prezidenta“. Fico študenta nazval nevychovaným puberťákom a na sociálnej sieti písal tiež o rozdávaní faciek. Zožal za to kritiku opozície.

V liste adresovanom Pellegrinimu, Ficovi a členom slovenskej Národnej rady vyjadrili študenti Omaníkovi plnú podporu. „Verejné vyjadrenia slovenských politikov, ktorí tento čin priamo aj nepriamo odsúdili a označili ho za všeobecne urážlivý, alebo ho použili ako nástroj na šírenie ďalšej nenávisti, považujeme za absolútne neprípustné,“ napísali. Takéto vyhlásenia sú nedôstojné voči mladým a podnecujú verejný lynč a polarizáciu spoločnosti, tvrdí.

List pripravila zhruba desiatka študentov prevažne z technických odborov, ktoré spája účasť na medzinárodných súťažiach v posledných rokoch. Slovenských politikov a verejnosť študentov vyzvali, aby rešpektovali rozdielnosť názorov a chránili demokratické hodnoty. „Aby sa žiadny občan nemusel obávať o svoju bezpečnosť. Mladí ľudia, ako je Simon Omaník, by nemali byť zastrašovaní, ale naopak podporovaní v ich odvahe, angažovaní a schopnosti kritického myslenia,“ píše sa v liste.

Pellegrini ocenil študentov, jeden mu nepodal ruku Video