SaS chce zakotviť členstvo v EÚ a NATO do Ústavy SR: Zamilovaný obdiv k Rusku nás ohrozuje

Opozičná SaS chce, aby sa do Ústavy SR zakotvilo členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO). Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii predseda strany Branislav Gröhling. Zmenu chcú poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS presadiť cez návrh ústavného zákona, ktorým by sa menila ústava. O návrhu by mala NR SR rokovať na februárovej schôdzi.