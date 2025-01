Fico do Kyjeva nevycestoval, Šimečka áno: Musíme otvoriť dvere, ktoré premiér agresívne zabuchol

Šimečka: Miestami to bola fraška. Fico neodpovedal, čo vyrokoval. Čo z toho majú ľudia na Slovensku? Nič Video Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

„Pozdravujem vás z Kyjeva, kde dnes prišla silná delegácia politikov a političiek PS. Čakajú nás dôležité rokovania,“ uviedol Šimečka s tým, že ich cieľom je „znovu otvoriť dvere, ktoré Robert Fico zabuchol svojimi agresívnymi výpadmi“.

„Slovensko a Ukrajina sú blízkymi partnermi a vedia si navzájom veľmi pomôcť,“ dodal predseda PS.

Pôvodne mal v piatok do Kyjeva cestovať aj Fico. Rokovať tam mal o zastavenom tranzite ruského plynu cez Ukrajinu. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar (Smer) však začiatkom tohto týždňa pre ruskú štátnu agentúru TASS povedal, že Ficova návšteva ukrajinskej metropoly sa pre obavy o bezpečnosť slovenského premiéra neuskutoční. „Premiér Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a pozval ho na rokovania. Zelenskyj odpovedal, že je potrebné prísť v piatok do Kyjeva. To však nie je možné. Myslím si, že sa to neuskutoční," uviedol Gašpar, ktorý spolu s ďalším podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) viedol návštevu slovenskej delegácie v Moskve.

Vo štvrtok Fico vyhlásil, že v súčasnosti hľadajú nový termín na stretnutie s ukrajinským prezidentom. „Termín by mal byť známy v najbližších dňoch," uviedol Fico. O mieste stretnutia podľa neho budú informovať. Slovenský premiér v otvorenom liste z pondelka 13. januára navrhol ukrajinskému prezidentovi spoločné rokovanie na území SR v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou.

Fico v liste okrem iného zopakoval, že rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším odberateľom spôsobuje Ukrajine, Slovensku a Európskej únii (EÚ) rozsiahle škody.

„Môj postoj nie je v Európe osamotený. Ak aj neberiem za úplne rozhodujúce to, že Slovenská republika stráca ročne zastavením tranzitu plynu okolo 500 miliónov eur, najrozhodujúcejší je vplyv Vášho rozhodnutia na konkurencieschopnosť EÚ, organizácie, o členstvo v ktorej sa uchádzate,“ zdôraznil premiér.

Zelenskyj cez víkend kritizoval Fica v súvislosti s jeho nedávnou návštevou Moskvy. „Bolo očividnou chybou Fica, keď veril, že jeho pochybné plány s Moskvou budú fungovať donekonečna,“ podotkol Zelenskyj. Kyjev chcel podľa neho Slovensku ešte pred zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu pomôcť, Fico však túto ponuku „arogantne odmietol“, napriek varovaniam mnohých európskych politikov.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom 1. januára 2025 zastavila dodávky ruského plynu cez Ukrajinu do Európy a Moldavska. Urobila tak v dôsledku nepredĺženia tranzitnej dohody zo strany Ukrajiny.