Preráta sa Orbán? Po odchode Bidena by rád videl nepotrestané Rusko, ale Trumpov financmajster by dokázal sankcie ešte sprísniť

Trump Američanov presvedčil, že sa s ním budú mať lepšie. Ale jeho výhra je zlou správou pre Ameriku, svet aj Slovensko Video Zdroj: TV Pravda

Orbán, ktorý nemá dobré vzťahy s Bruselom, čo podobne platí o mnohých lídroch v Európe, hovoril o potrebe zmeniť politiku v rozhovore pre maďarský štátny rozhlas: „Je načase vyhodiť sankcie von oknom a vytvoriť vzťahy s Ruskom bez sankcií." Dodal, že si uvedomuje, že to zaberie nejaký čas, pričom si neodpustil poznámku, že Brusel sa má pripraviť na svoje vytriezvenie.

Maďarský premiér tiež povedal, že po príchode Trumpa k moci sa fakticky všetko zmení: „V západnom svete sa začne nová éra." Orbán mal ešte dve poznámky na adresu nastupujúceho republikánskeho šéfa Bieleho domu, pričom rozprával, ako keby bol jeho hovorca. V rozhlase totiž tvrdil rovnaké veci ako budúci americký líder. Vyhlásil, že pred štyrmi rokmi Trumpovi ukradli víťazstvo v prezidentských voľbách a keby sa vtedy dostal k moci, rusko-ukrajinská vojna by nevypukla. Tieto dve tézy Trump opakuje pravidelne už dlhú dobu.

Ukončí Trump po nástupe do Bieleho domu vojnu na Ukrajine? Do 24 hodín Do pol roka Do konca volebného obdobia Nikdy Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Do pol roka 48,9% Nikdy 26,8% Do konca volebného obdobia 21,9% Do 24 hodín 2,3%

Orbán sa nazdáva, že lídri členských krajín EÚ by mali postupovať voči Rusku s prihliadnutím na to, ako sa k nemu zachová Trump. „Ak zmierni americké sankcie proti Moskve, maďarský premiér povedal, že bude trvať na tom, aby ho únia nasledovala," podotkol denník Financial Times.

Predseda maďarskej vlády by sa však nemal spoliehať na zhovievavý postoj Trumpa k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Nateraz nielenže nie je jasné, akú politiku začne uplatňovať voči Kremľu, ale vo Washingtone dokonca zazneli slová, na základe ktorých sa nedá vylúčiť, že na americký zoznam trestov pribudnú ďalšie. Pripúšťa to Scott Bessent, ktorého si Trump vybral za ministra financií.

Čítajte viac Trump vidí Hollywood ako problematické miesto, posiela tam svoje „oči a uši“. Gibson: Dostanem aj rezidenciu?

Bessent hovoril o protiruských sankciách na pôde Senátu, kde ho vypočúvajú ako nominanta nastupujúceho prezidenta (predpokladá sa, že členovia hornej komory Kongresu USA ho schvália do funkcie). Očakávaný nový financmajster vyhlásil, že jednoznačne podporí sprísnenie sankcií proti ruským ropným spoločnostiam v prípade, že to Trump uzná za užitočné. Bessent dokonca poznamenal, že sankcie, ktoré uvalila na Rusko vláda Joa Bidena, neboli dostatočne tvrdé. „Myslím si, že ak nejakí predstavitelia Ruskej federácie sledujú toto vypočúvanie, mali by vedieť, že ak budem potvrdený vo funkcii a ak prezident Trump o to požiada v rámci svojej stratégie ukončiť vojnu na Ukrajine, budem stopercentne súhlasiť so sprísnením sankcií, najmä proti ruským ropným gigantom, a to na úroveň, ktorá by priviedla Rusko k rokovaniu," citovala Bessenta agentúra Reuters.

Predpokladaný nový financmajster zároveň zdôraznil, že mu osobne veľmi záleží na tom, aby prestali rinčať zbrane: „Tragédia, ktorá sa odohráva na Ukrajine, je jednou z najväčších tragédií v období môjho dospelého života, a rád splním akúkoľvek úlohu ako minister financií, ak budem potvrdený na tomto poste, aby sa ukončila."

Čítajte viac Vojna Ameriky s EÚ a koniec NATO? Trump chce obsadiť Grónsko a Kanadu

Čo sa týka samotného Trumpa, dá sa iba špekulovať, ako by mohol postupovať voči Putinovi. S prihliadnutím na samoľúbu povahu tohto republikána sa nedá vylúčiť, že sa by sa mohol snažiť tlačiť šéfa Kremľa do ústupkov, ktoré si v Moskve však nedokážu predstaviť (a keby mu nevyšli v ústrety, potom by mohol sprísniť sankcie). Inaugurácia Trumpa sa uskutoční už tento pondelok (20. januára).