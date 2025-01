Čo urobí Zelenskyj s dvomi cennými zajatcami? Môže ich poslať na takmer istú smrť alebo zariadiť im šťastný život

Zostanú na Ukrajine? Vrátia sa do vlasti? Odídu niekam inam, najskôr do slobodného štátu na Kórejskom polostrove? V hre sú v podstate len tri možnosti, ale v tejto chvíli sa vôbec nedá odhadnúť, ako bude znieť správna odpoveď. Ide o osud dvoch severokórejských vojakov, ktorých pred týždňom zajali príslušníci ukrajinských ozbrojených síl. Po zajatí vôbec prvých živých Severokórejčanov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že je pripravený vymeniť ich za svojich obrancov vlasti, ktorí sa nachádzajú v ruskom zajatí.

Ukrajinci chytili dvoch Severokórejčanov v Kurskej oblasti, kde sa v radoch Putinovej armády zapojili do bojov, ktorých cieľom je vytlačiť Ukrajincov z tejto časti ruského územia, kam prekvapujúco a úspešne vtrhli v auguste minulého roku. Šéf Kremľa Vladimir Putin sa neskôr rozhodol povolať na pomoc vojakov severokórejského diktátora Kim Čong-una. Odhaduje sa, že do vojenskej operácie v Kurskej oblasti sa ich zapojilo približne 10-tisíc.

Dvaja zajatci mohli už poslúžiť ako cenný zdroj informácií. Ukrajinci sa nepochybne pýtali na ich bojové úlohy. Kyjev spolupracuje s Južnou Kóreou a tá sa istotne zaujímala o výcvik v severokórejskej armáde, ktorá pre ňu stelesňuje existenčnú hrozbu na rozdelenom Kórejskom polostrove. Prečo sa podarilo zajať prvých dvoch nažive až po niekoľkých týždňoch, odkedy sú v Kurskej oblasti?

Stanica Rádio Sloboda citovala ukrajinského dôstojníka Juryja Bondara, ktorý slúži v zložkách ozbrojených síl, čo operujú na ruskom teritóriu: „Severokórejskí vojaci sa zvyčajne nevzdávajú. Namiesto toho si k hlave priložia granát a odpália ho." Dôvod? Nepochybne sa stali obeťou vymývania mozgov. „Pred účasťou v bojových akciách hovoria severokórejským vojakom, že ak im bude hroziť zajatie, musia hrdinsky spáchať samovraždu," ozrejmil pre Rádio Sloboda bezpečnostný analytik Andryj Laňkov z univerzity v juhokórejskom Soule.

Pravdivosť týchto slov potvrdzujú listy písané na rozlúčku, ktoré nosia u seba Kimovi vojaci pre prípad svojej smrti na bojisku. Ukrajinské médiá informovali, že Severokórejčania píšu o svojej bezbrehej oddanosti Kimovi a ochote položiť život v boji proti nepriateľovi. Treba pritom podotknúť, že v dôsledku propagandy diktátorského režimu ani netušia, prečo sa v skutočnosti chopili zbrane.

Čo sa týka dvoch zajatcov, ktorí sa ocitli v rukách Ukrajincov, z ich výsluchu vyplynulo, že jeden by zrejme rád zostal na Ukrajine a druhý by uprednostnil návrat domov. Ich želanie však nie je smerodajné, o osude obidvoch mužov rozhodne Zelenskyj. Samozrejme, že v závislosti od toho, či bude ochota na druhej strane uskutočniť výmenu zajatcov. Aká budúcnosť ich môže čakať?

Prvou možnosťou je, že by zostali na Ukrajine, ale táto alternatíva vyznieva nereálne. Načo by Zelenskému boli dvaja agresori? A bez akejkoľvek znalosti cudzej reči, ovládajú iba kórejský jazyk. Bolo by logické, keby sa v Kyjeve snažili vymeniť ich za zajatých ukrajinských vojakov. Čo by sa však potom stalo so Severokórejčanmi? A podobne to platí o ďalších možných zajatcoch.

Dá sa predpokladať, že v Pchjongjangu by pozerali na svojich vojakov, ktorí padli zajatia, ako na zradcov. Veď nesplnili rozkaz spáchať samovraždu, uprednostnili záchranu vlastného života za cenu toho, že sa ocitli v rukách nepriateľa… Tak by vyzeral pohľad severokórejského režimu na nich. Čo by nasledovalo? V lepšom prípade iba takzvaná prevýchova po zajatí, zrejme spojená s drinou v tábore nútených prác. Celkom možný je však najčernejší scenár: to znamená, že zajatých vojakov považovaných za zradcov by popravili.

Tretia možnosť spočíva v nájdení nového, šťastného života v slobodnej krajine. Juhokórejský generál vo výslužbe Čun In-bom pre server Deutsche Welle povedal, že okrem teoretickej šance, že by zostali na Ukrajine alebo by ich poslali do vlasti, existuje ešte alternatíva, ktorá by zjavne znamenala z ich pohľadu najlepšie východisko: „Mohli by ich poslať do tretej krajiny a ak sa ňou stane Južná Kórea, povedal by som, že tá sa z nich poteší." Čo sa týka prípadného návratu do Severnej Kórey, Čun In-bom je presvedčený, že ich cesta domov by sa určite skončila na popravisku.

Kým v Pchjongjangu by teda na nich takmer určite striehla násilná smrť, naopak, v Soule by mohli začať viesť nový život. Konečne sa nadýchnuť vzduchu slobody. Juhokórejská vláda by ich mohla využiť na svoje ciele informačnej vojny zameranej proti susednému štátu, v ktorom brutálnym spôsobom vládne dynastia Kimov už dlhé desaťročia. Súčasný diktátor je vnuk Kim Ir-sena a syn Kim Čong-ila, ktorí premenili Severnú Kóreu na najviac izolovaný štát na celom svete.