ONLINE: Supercvičenie NATO, britské konvoje prejdú aj cez Slovensko. Litva chystá masívne zbrojenie

Presun personálu, vozidiel a zásob z Talianska do Rumunska na cvičenie Steadfast Dart 2025, ktoré realizovalo NRDC-ITA (Zbor rýchleho nasadenia NATO v Taliansku)

5:55 Litva plánuje v rokoch 2026 až 2030 každý rok minúť päť až šesť percent svojho hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu. Podľa svetových agentúr to v piatok uviedol prezident Gitanas Nauséda. Tento rok sa pobaltská krajina chystá minúť za obranu vyše tri percentá. Je prvým štátom NATO, ktorý sľúbil dosiahnuť päť percent, k čomu nedávno vyzval budúci americký prezident Donald Trump. Napísala o tom agentúra AP.

„Možnosť ruskej vojenskej agresie je stále reálna, hoci nie je nevyhnutná. Musíme zosilniť naše úsilie o výrazné posilnenie obrany a odstrašenie,“ povedal Nauséda vo Vilniuse. K rozhodnutiu navýšiť výdavky na obranu podľa neho dospela štátna rada pre obranu (VGT), v ktorej zasadajú najvyššie postavení politickí a vojenskí predstavitelia Litvy.

Minister zahraničia Kestutis Budrys vyhlásil, že ťažké časy si vyžadujú odvážne rozhodnutia a vyzval spojencov, aby jeho krajinu v tomto kroku nasledovali. „Éra pasívnych stratégií ‚sedieť a čakať‘ sa skončila,“ napísal šéf litovskej diplomacie na sieti X. V súčasnom roku má táto pobaltská krajina v pláne dať na obranu vyše tri percentá. Rozpočet na každý rok schvaľuje parlament, podotkla agentúra AFP.

Ak svoj záväzok v najbližších rokoch Litva skutočne dodrží, dá na obranu najvyššie percento svojho ekonomického výkonu spomedzi všetkých krajín NATO, podotkla AP. V súčasnosti je v tomto ohľade lídrom Poľsko, ktoré do obrany vlani investovalo viac ako štyri percentá HDP a tento rok by mali tieto výdavky predstavovať 4,7 percenta.

Členské krajiny NATO sa v roku 2014 zaviazali, že vojenské rozpočty budú postupne zvyšovať tak, aby dosiahli dve percentá ich HDP. Mnohí z nich však záväzok neplnili. Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 začali štáty výdavky na obranu dvíhať a niektoré z nich už teraz dvojpercentný záväzok prekračujú. Sú to okrem iného všetky tri pobaltské štáty, ktoré s Ruskom susedia. Niektoré krajiny však ani vlani dve percentá nedosiahli.

Trump, ktorý sa o niekoľko dní vráti do úradu amerického prezidenta, už skôr vyhlásil, že chce, aby krajiny NATO na obranu dávali päť percent HDP. Samotné Spojené štáty minuli na obranu 3,38 percenta svojho hrubého domáceho produktu. Trump už skôr vyjadroval skepticizmus voči Severoatlantickej aliancii a pohrozil, že nebude brániť členov, ktorí nedokážu plniť ciele týkajúce sa výdavkov na obranu, podotkla AP.

5:50 Cez Česko sa začnú od noci na nedeľu presúvať britskí vojaci na cvičenie Severoatlantickej aliancie do Rumunska. Podľa českého generálneho štábu pôjde zhruba 300 vojakov s viac ako 100 kusmi techniky vo viacerých konvojoch a Českom budú prechádzať do 26. januára vždy v nočných až skorých ranných hodinách. Hranice so Slovenskom majú prekročiť v Břeclavi.

Konvoje prídu z Nemecka cez hraničný priechod Krásny Les a budú pokračovať po diaľnici D8, Pražskom okruhu, D1 a ceste I/38 do vojenského areálu Rančířov na Jihlavsku. Odtiaľ sa potom presunú do Břeclavi, na hraničný priechod so Slovenskom, po ceste I/38 a diaľniciach D1 a D2. Z cvičenia sa budú jednotky vracať v marci.

Tlačový a informačný dôstojník armádnej Agentúry logistiky Jakub Moravec už skôr ČTK oznámil, že presun na cvičenie Steadfast Dart 2025 sa začalo 15. januára premiestneníme malej skupiny Britov do Rakovníka, aby tam urobili hlavné miesto velenia. Prvé konvoje britských armádnych vozidiel potom majú vstúpiť na územie Česka v noci zo soboty na nedeľu.

Pri prejazde cez Česko budú britskí vojaci oddychovať v Rančířove, kde budú ubytovaní v stanoch, doplnia si tam pohonné hmoty a budú si tam môcť aj opraviť svoju techniku.

Steadfast Dart 2025 je medzinárodné cvičenie, ktoré má preveriť operačné nasadenie a posilniť prvky spojeneckých síl rýchlej reakcie v juhovýchodnej oblasti NATO, teda v Rumunsku a Bulharsku.