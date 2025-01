Poľsko stále žiada od Nemecka reparácie za II. svetovú vojnu. Načrtlo riešenie

Poľské nároky na reparácie za druhej svetovej vojny by mohlo Nemecko vyriešiť aj tým, že bude investovať do spoločnej obrany. V rozhovore poskytnutom ČTK a ďalším zahraničným novinárom to v piatok v Berlíne povedal poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski. Bezpečnosť Európskej únie a pomoc Ukrajine v obrane proti ruskej agresii sú podľa neho prioritami poľského predsedníctva v Rade EÚ.

„Veríme, že Nemecko by mohlo vyjadriť svoju ľútosť tromi krokmi: Gestom voči stále žijúcim obetiam druhej svetovej vojny, viditeľným symbolom a investíciou do spoločnej bezpečnosti,“ poznamenal. Uviedol Sikorski, ktorý so zahraničnými novinármi hovoril pri príležitosti otvorenia nového sídla poľského veľvyslanectva na triede Unter den Linden v centre Berlína. Viditeľným symbolom podľa neho bude plánovaný nemecko-poľský dom na mieste niekdajšej Krollovej opery v centre nemeckej metropoly.

Obranná investícia by podľa Sikorského mohla smerovať napríklad do ochrany spoločných nemecko-poľských záujmov v Pobaltí či do obrany proti ruským raketám umiestneným v Kaliningradskej oblasti. „Myslím, že by to bolo užitočné a privítali by sme to,“ dodal.

Situáciu, s ktorou sa EÚ musí vyrovnávať kvôli ruskej agresii voči Ukrajine, prirovnal šéf poľskej diplomacie k pandémii covidu-19. „Pripravujete sa na niečo, čo nechcete,“ uviedol. Naznačil, že peniaze na európsku obranu by rovnako ako v prípade boja proti šíreniu koronavírusu mohli pochádzať zo spoločných európskych dlhopisov. „Peniaze musia prísť buď zo súčasného rozpočtu, alebo z dlhov. Inak to skrátka nejde,“ povedal Sikorski. Dlhová záťaž by pritom mala byť členmi EÚ zdieľaná spravodlivo. „Dúfam, že Nemecko bude súhlasiť,“ dodal.

Bezpečnosť je podľa poľského ministra zahraničia jednou z priorít poľského predsedníctva v Európskej únii, ktoré Varšava prevzala na začiatku roka. „História nám dala za pravdu pokiaľ ide o agresívnu povahu politiky (ruského prezidenta) Vladimira Putina. Pripravovali sme sa na odstrašenie Ruskej federácie mnoho rokov, ale je to úloha pre celú Európu,“ povedal. Európske štáty podľa neho musia byť v obrane oveľa sebestačnejšie, a to aj vzhľadom na nástup Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Sikorski zdôraznil, že Poľsko vydáva na svoju obranu vyše štyri percentá hrubého domáceho produktu. „Dúfam, že aj iní členovia NATO budú vydávať na obranu viac,“ dodal. Trump minulý týždeň vyzval členov NATO, aby na svoju obranu vyčlenili päť percent HDP, posledný prijatý záväzok z roku 2014 predstavoval dve percentá do roku 2024.