Trump Putinovi neustúpi a neukáže slabosť, myslí si generálporučík z Púštnej búrky

Zvolený americký prezident Donald Trump neukáže pred ruským prezidentom Vladimirom Putinom slabosť a nebude pred ním kapitulovať, keďže by to negatívne ovplyvnilo americké záujmy po celom svete, najmä pokiaľ ide o Čínu. V rozhovore s ČTK to povedal generálporučík amerického letectva vo výslužbe David Deptula.

Trumpovým cieľom podľa neho bude dosiahnuť prímerie na Ukrajine, americké sankcie proti Rusku však zrejme v najbližšom čase nezrušia, ani nevylúčia budúce ukrajinské členstvo v NATO. Prioritou novej administratívy podľa Deptulu tiež musí byť zvýšenie výdavkov na obranu. Napríklad americké letectvo je podľa generálporučíka najhoršie pripravené vo svojej histórii, hoci krajina čelí doteraz najväčším hrozbám.

V nasledujúcich rokoch bude pre NATO a USA spolu najväčšou bezpečnostnou výzvou Rusko, hoci čisto pre USA je najväčšou bezpečnostnou hrozbou Čína, domnieva sa generálporučík. Desiatky rokov pôsobil ako stíhací pilot a podieľal sa na vykonaní a plánovaní radu významných bojových operácií, pričom bol hlavným plánovačom operácie Púštna búrka na oslobodenie Kuvajtu.

Pokračujúca americká podpora Ukrajiny je podľa Deptulu kľúčová pre uzavretie prímeria. Trump, ktorého inaugurácia sa uskutoční v pondelok, podľa generálporučíka v tejto veci zvolí prístup z éry prezidenta Ronalda Reagana založený na docielení „mieru cez silu“. „Myslím, že podpora Ukrajiny bude pokračovať, ale s určitými podmienkami,“ uviedol generálporučík s tým, že Trump teraz „správne neoznamuje podrobnosti“. Deptula však očakáva, že pôjde o kombináciu ekonomického tlaku na Rusko a snahy prinútiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby začal vážne riešiť otázku, ako dosiahnuť dohodu o prímerí. Aj tak však Deptula neočakáva, že prímerie bude trvalé, keďže Rusko bude zrejme pokračovať vo svojich vojenských ambíciách, až sa opäť vyzbrojí.

Pokiaľ ide o budúce ukrajinské členstvo v Severoatlantickej aliancii, je podľa Deptulu celkom logické, prečo sa oň Kyjev usiluje. Iba Putinov podpis totiž nič nezaručuje, na rozdiel od článku päť NATO o kolektívnej obrane, pripomenul generálporučík. Zároveň však ukrajinské členstvo v NATO pre Kremeľ predstavuje červenú líniu, takže zrejme táto otázka nebude predmetom najbližších dohôd, myslí si Deptula. Ubezpečuje však, že vylúčenie budúceho členstva Ukrajiny v NATO by z Trumpovej strany znamenalo ústupok Putinovi a bolo by politicky zničujúce. Zároveň by podľa generálporučíka mali silnejšiu podporu Ukrajiny zvážiť európske krajiny.

Najväčšiu hrozbu však podľa Deptulu pre USA nepredstavuje Rusko, ale Čína. „Vojenské schopnosti Číny sa s ohľadom na ich cieľ globálnej prevahy neustále zlepšujú. Majú plán a realizujú ho,“ uviedol generálporučík, pričom ako príklad spomenul nedávne odhalenie dvoch stíhacích lietadiel novej generácie.

„Dnes je letectvo Spojených štátov najstaršie, najmenšie a najmenej pripravené za celú svoju 77-ročnú históriu. Zároveň je čínske letectvo najväčšie a najlepšie pripravené vo svojej histórii. To nie je kritika, to je fakt,“ uviedol.

Na otázku, ako dlho, by americkému letectvu teraz trvalo dobehnúť Čínu, Deptula odpovedal, že „desať rokov, ak začneme teraz“. Trumpova administratíva si podľa generálporučíka musí dať za cieľ obnovu amerického letectva, vrátane zvýšenia letových hodín a investícií do obrany. Zároveň Deptula očakáva, že sa nová republikánska vláda zameria viac na posilnenie meritokracie v armádnych radoch.

Čína podľa Deptulu pozorne sleduje, ako sa USA správajú k Rusku. V tejto súvislosti generálporučík skritizoval skoršie obmedzenia, ktoré administratíva prezidenta Joea Bidena uvalila na nasadenie amerických zbraní dodaných Ukrajine proti cieľom na ruskom území. „V podstate poskytli Rusom útočisko na ich vlastnom území, čo porušilo všetky pravidlá vojny. Čínsky prezident Si Ťin-pching sa na to pozerá a hovorí si fajn, keď s tým nemieni nič robiť, stavím sa, že by urobili to isté, aj keď by išlo nás,“ uviedol Deptula.

„USA nikdy vo svojej histórii nečelili takým hrozbám, akým čelia dnes, a to nielen od konca druhej svetovej vojny, ale v celej svojej histórii, čo si väčšina americkej verejnosti neuvedomuje,“ poznamenal Deptula. Dodal, že čínska stratégia je dlhodobá a využíva kybernetické útoky a ďalšie metódy hybridnej vojny, namiesto útokov balistickými raketami.

Deptula sa tiež zmienil o destabilizujúcej úlohe Iránu v regióne Blízkeho východu. Vplyvom izraelských operácií v Pásme Gazy, Libanonu a vývoja v Sýrii je teraz Irán podľa generálporučíka výrazne oslabený a Trumpova administratíva naň bude vyvíjať tlak, ktorý bude kombinovať prvky diplomacie a sily. V tejto súvislosti Deptula hodnotí americké odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom za prvej Trumpovej vlády pozitívne, hoci Irán potom navýšil svoje zásoby obohateného uránu.

Podľa generálporučíka Irán podobne ako Putin rešpektuje iba silu. „Vládnuci režim v Iráne je kľúčovým zdrojom terorizmu v regióne i vo svete, a čím skôr sa ho podarí odstrániť alebo nahradiť, tým lepšie pre celý svet,“ povedal.