Merkelová: Ukrajina ako samostatný štát neprežije bez podpory USA a NATO

Ukrajinci si na Rusov pripravujú slovenské húfnice Zuzana 2 Video

Len so Spojenými štátmi a prostredníctvom rámca NATO možno zabezpečiť, „že (vodca Kremľa Vladimir) Putin vojnu nevyhrá a Ukrajina zostane nezávislým štátom,“ povedala nemecká exkancelárka.

Novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa Merkelová opísala ako „špeciálneho prezidenta“, pričom uviedla, že obhajuje „legitímne záujmy“ Spojených štátov, avšak neverí v „navzájom výhodné situácie“ v multilaterálnej spolupráci, ale skôr v to, že vždy existuje víťaz a porazený. „Donalda Trumpa nezmeníme, ale môžeme na neho reagovať," povedala Merkelová a dodala, že pre USA by nebolo rozumné, keby si v Európe nehľadali spojencov. „Aj my sme silný faktor,“ dodala.