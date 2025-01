Som jediný prezident, ktorý sa vzdal platu, a nikto to neocenil, posťažoval sa Trump

Aj keď je Donald Trump zvyknutý na luxus, po nástupe do Bieleho domu sa vzdá prezidentského platu. Tak to aspoň ohlásil v rozhovore pre americkú televíziu NBC. Ročný príjem vo výške 450-tisíc dolárov, ktorý si ako hlava štátu zarobí, by mal preto znova rozdeliť medzi rôzne federálne a dobročinné organizácie. Podobne, ako to robil už počas prvého funkčného obdobia v rokoch 2017 až 2021.

„Neprijmem plat, nie. A vzdávam sa veľa peňazí. Viete – udivuje ma – možno to tak nie je, ale okrem Georgea Washingtona, a to nie je isté, každý prezident prijal svoj plat – okrem mňa,“ pochválil sa Trump v rozhovore, ktorý s ním NBC spravila ešte v decembri minulého roka. Dodal, že nemá záujem ani o prezidentský dôchodok a nezabudol sa posťažovať, že sa za to nedočkal žiadneho uznania.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA Video Zdroj: TA3

„Neverím, že by to niekto ocenil, ale cítim, že je to dobrá vec,“ zhodnotil Trump a neodpustil si kritiku svojich predchodcov, najmä z radov demokratov.

„Bol som prekvapený, že to zatiaľ nespravil ani jeden prezident. Predpokladal by som, že Roosevelt plat neprijme, alebo Kennedy. Viete, Kennedyho rodina je bohatá,“ porovnal sa s nebohými šéfmi Bieleho domu Franklinom D. Rooseveltom a Johnom F. Kennedym.

Prezident USA poberá mesačný plat vyše 33-tisíc dolárov, teda 400-tisíc ročne. K tomu treba pripočítať ďalších 50-tisíc, čo je príspevok na rôzne výdavky spojené s výkonom funkcie. Okrem toho má k dispozícii 100-tisíc dolárov na cestovné náklady a 19-tisíc na „zábavu“.

Zaujímavé je, že výška mzdy šéfa Bieleho domu sa nemenila už viac ako dvadsať rokov. V rokoch 1969 až 2001 zarábali všetci prezidenti USA bez ohľadu na infláciu 200-tisíc dolárov ročne, potom im Kongres finančnú odmenu zdvojnásobil, lebo sa zistilo, že „jedno z najťažších, najnáročnejších a najdôležitejších zamestnaní na svete“ bolo platené stále rovnako, hoci zárobky šéfov súkromných firiem neustále rástli.

Trump sa príjmov, na ktoré mal ako hlava štátu nárok, vzdal už v prvom funkčnom období. Niektorí odborníci vtedy spochybňovali, či tie peniaze skutočne daroval na charitu, pretože napríklad vo zverejnenom daňovom priznaní za rok 2020 (jeho posledný rok v úrade) neuviedol žiadnu sumu venovanú na dobročinné účely. Iní to však vysvetľujú tým, že ak nemal nijaký zdaniteľný príjem, neplatil ani federálnu daň.

Podľa informácií v médiách venoval údajne peniaze viacerým federálnym organizáciám, napríklad na ochranu národných parkov. Podporil vraj i zariadenia v rezorte školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb a dopravy či starostlivosť o vojnových veteránov.

Agentúra AP zase pred šiestimi rokmi informovala, že Trumpov plat za tretí štvrťrok 2018, teda 100-tisíc dolárov, putoval národnej agentúre, ktorá sa venuje výskumu, prevencii a boju proti alkoholizmu (NIAAA). Pre vtedajšieho šéfa Oválnej pracovne údajne išlo o osobnú vec, lebo jeho starší brat Fred junior zomrel v septembri 1981 ako 42-ročný práve na následky alkoholizmu.

Trump si však veľkorysosť môže dovoliť. Podľa magazínu Forbes vlastní majetok v celkovej hodnote 6,3 miliardy dolárov. A ako upozornili odborníci, v jeho nastupujúcej administratíve bude sedieť najviac miliardárov a milionárov v histórii Bieleho domu.

Ako stúpali platy amerických prezidentov

Rok ročný plat prezidenta 1789 25 000 dolárov 1873 50 000 dolárov 1909 75 000 dolárov 1949 100 000 dolárov 1969 200 000 dolárov 2002 400 000 dolárov

Zdroj: University of Michigan, Guide to the Presidency