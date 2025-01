Fico a Danko uvidia na Červenom námestí aj Rusov, ktorí vtrhli na Ukrajinu. Zhliadnu asi aj severokórejských vojakov

Jubilejné oslavy víťazstva nad fašizmom sa v Rusku uskutočnia až o necelé štyri mesiace, ale už teraz sa o nich objavujú prvé informácie. Zo Slovenska sa chystajú priletieť do Moskvy premiér Robert Fico a podpredseda NR SR Andrej Danko, ako to vyzerá s ostatnými štátnikmi zo zahraničia a kto všetko by sa mal predstaviť na vojenskej prehliadke 9. mája na Červenom námestí? A nemenej dôležitá otázka: bude to nielen oslava 80. výročia porážky nacistického Nemecka, ale aj zdôraznenie „špeciálnej vojenskej operácie", ako v Kremli označujú inváziu na Ukrajinu?