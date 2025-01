ONLINE: Kyjev sa snaží ovplyvniť Trumpa: Rýchle mierové debaty by boli katastrofou, Rusko musí cítiť bolesť

Nútiť Ukrajinu rokovať s Ruskom skôr, než získa späť výhodu na bojisku, by bola katastrofálna chyba. Zelenskyj sa o tom snaží presvedčiť Trumpa, píše britský denník The Telegraph.

7:00 Nútiť Ukrajinu rokovať s Ruskom skôr, než získa späť výhodu na bojisku, by bola katastrofálna chyba, varovali predstavitelia v Kyjeve pred inauguráciou Donalda Trumpa, napísal britský denník The Telegraph. Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa obáva, že nová americká administratíva by mohla znížiť vojenskú pomoc, ak odmietne rozhovory, sa snaží dokázať, že Ukrajina potrebuje najskôr čas a podporu na eskaláciu svojej kampane hlboko v Rusku, dodáva The Telegraph.

Neschopnosť prinútiť Vladimíra Putina „pociťovať bolesť“ pred vyjednávaním by podľa Zelenského spolupracovníkov povzbudila ruského prezidenta, oslabila Ukrajinu a v konečnom dôsledku poškodila povesť a záujmy Západu. Trump počas kampane opakovane sľúbil, že do 24 hodín ukončí vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou. Zatiaľ čo tím nastupujúceho prezidenta pripúšťa, že sa to nestane, Keith Kellogg, generál vo výslužbe, ktorý je zástupcom Trumpa pre Ukrajinu, si dal 100 dní na ukončenie konfliktu.

Takto stanovené termíny však znepokojujú Kyjev. „Základom je neprijímať jednoduché, rýchle rozhodnutia,“ povedal Mychajlo Podoľak, Zelenského poradca podľa The Telegraph.

Napriek pomalému, ale vytrvalému postupu Ruska na Ukrajine, ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že dosiahli významný pokrok hlboko za frontovou líniou. Počas týždňa Ukrajina vykonala niektoré zo svojich najväčších úderov na ruskom území.

Útoky majú významný vplyv na ruské hospodárstvo, podľa Podoľaka tu je Putin najviac zraniteľný. Podľa neho je nevyhnutné, aby Putin vstúpil do rokovaní o mieri, lebo musí a nie, že to chce.

„V súčasnosti je 46 percent ruských rafinérií pod útokom alebo v dosahu ukrajinských zbraní,“ uviedol. „To znamená, že Rusko postupne stráca veľkú časť tohto kľúčového odvetvia svojho hospodárstva,“ povedal podľa The Telegraph a dodal, že zároveň Ukrajina udiera ja na „kľúčovú vojenskú infraštruktúru v celom európskom ruskom regióne“.

„Musíme byť schopní udržať tento druh tlaku, ak chceme vstúpiť do rokovaní zo silnej pozície. Len ak Rusko utrpí straty, bude ochotné zmysluplne rokovať,“ skonštatoval Podoľak.

Ukrajinskí predstavitelia sa domnievajú, že pokročili v presviedčaní budúcej americkej administratívy, že ruská agresia „nie je o získavaní ukrajinského územia, ale o prerozdelení vplyvu“, hovorí Podoľak. Inými slovami, že Putinovým konečným cieľom je rovnako zničenie Západu ako dobytie Ukrajiny. Kyjev sa však podľa denníka The Telegraph pripravuje na možnosť rokovaní z menej ideálnej pozície, ak bude Trump tvrdohlavý a za predpokladu, že Putin bude ochotný vôbec rokovať. Stále však Kyjev považuje za skutočnú záruku svoj vstup do NATO.