Taraba sa dištancoval od Dankových slov voči spojencom. Šimečka: Vystúpenie z EÚ by bolo existenčným ohrozením Slovenska

„Myslím si, že deklarovaná politika na všetky štyri svetové strany musí jasne vychádzať z toho, že sme niekde ukotvení. Tam kde sme ukotvení, máme mať priateľov a máme s nimi tak aj vychádzať,“ povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba v relácii V politike v TA3 s tým, že nemá problém, ak chodí niekto do Ruska rokovať o národnoštátnych záujmoch.

„Nie je však v poriadku ak sa tie návštevy používajú na rétoriku, ktorá narúša vzťahy s našimi spojencami. Rozumiem, že sa veľvyslanci ozvali a budem s nimi v kontakte,“ povedal Taraba. Ako tvrdí, Francúzsko a Nemecko sú našimi najväčšími obchodnými partnermi. „Keď niečo človek nechce, aby robili nám, nemali by sme to robiť iným. Tiež by mi prekážalo, keby sa takto niekto vyjadroval na adresu Slovenska,“ dodal Taraba s tým, že to oznámil aj Dankovi.

Vystúpenie z EÚ je existenčným ohrozením Slovenska

Prípadné vystúpenie Slovenska z Európskej únie by bolo jeho existenčným ohrozením. Skonštatoval to predseda opozičného PS Michal Šimečka. Zároveň kritizoval vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara na túto tému, pričom ich označil za extrémne nebezpečné.

„V tejto chvíli organizuje skupina Brat za brata, veľmi proruská blízka Rusku, referendum za vystúpenia z EÚ,“ pripomenul Šimečka s tým, že v tom istom čase Fico aj Gašpar po návrate z ich ciest do Moskvy pripustia možnosť vystúpenia z EÚ. Celé to podľa neho pôsobí tak, ako keby premiér pripravoval SR na vystúpenie z EÚ. „Toto je to, pred čím treba varovať a čo treba zastaviť,“ vyhlásil šéf PS. Doplnil, že 90 percent investícii na Slovensku je z EÚ alebo z USA, teda zo Západu .„Naša účasť na jednotnom trhu je existenčne dôležitá,“ dodal Šimečka.

Podľa Tarabu má momentálne Európska únia enormné problémy a stráca konkurencieschopnosť a medzinárodnú vážnosť. „My, keď sa nespamätáme, a je to náš záujem, aby sme sa spamätali, Európska únia musí byť silný kontinent,“ skonštatoval minister s tým, že cieľom Slovenska musí byť reformovať EÚ dobrým smerom. Fico podľa Tarabu povedal len to, že sa môže stať, že pokiaľ si únia neurobí poriadok a nespamätá sa, ohrozí svoju vlastnú existenciu. „Ani premiér, ani Tibor Gašpar, nepovedal, že Slovensko ide vystúpiť z Európskej únie,“ zdôraznil Taraba.

Rekonštrukcia vlády

Najpravdepodobnejším scenárom vo vnútrokoaličnom vývoji je rekonštrukcia vlády. V prípade, že k nej nedôjde, alternatívou sú len predčasné voľby, uviedol Taraba.

O rekonštrukcii hovoril ako o „veľmi pravdepodobnom scenári“. „A keby k nej nedošlo, alternatívou nie je, aby vláda len bola, vláda má vládnuť. Je neprijateľné, aby sme sa pri každom zákone dohadovali či prejde, alebo neprejde,“ upozornil Taraba.

Očakáva, že rozhodnutie, či sa pôjde do „scenára A alebo scenára B“ musí byť jasné najneskôr v horizonte dvoch-troch týždňov.

Šéf katastra si písal s hekermi, ktorí žiadali výkupné

Taraba súhlasí s Ficom, ktorý vo videu na sociálnej sieti vyzval na rezignáciu predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Juraja Cellera v súvislosti s hekerským útokom na informačný systém úradu. V diskusii TA3 kritizoval Cellera i za jeho postup pri kyberútoku.

Podľa Tarabu si Celler mal dopisovať s hekermi, ktorí žiadali výkupné. „Kto mu na toto dal mandát,“ pýtal sa Taraba, naznačujúc, že Celler o svojej komunikácii neinformoval.

Vicepremiér rovnako mieni, že samotný útok odhalil zanedbanie kyberbezpečnosti úradu, čo takisto pripisuje Cellerovi.

Premiér Robert Fico v sobotu (18. 1.) večer vo videu oznámil, že očakáva odstúpenie šéfa ÚGKK.