Vychvaľoval Danko v Moskve maslo opodstatnene? Ruskí kontrolóri varujú pred jeho falzifikátmi a niekde stojí v priemere až štyri eurá

Veľa ľudí na Slovensku zaujala z minulotýždňovej návštevy Andreja Danka v Rusku možno viac jeho videonahrávka z veľkého obchodu s potravinami ako oficiálny program. Podpredseda NR SR a líder SNS napríklad ukazoval, že v chladiacich boxoch sa nachádza v ponuke až okolo 50 druhov masla a upozornil na to, koľko rubľov stojí: „Cena v priemere je od 1,30 do 2,80 eura," urobil prepočet. Môžu to bežní ruskí zákazníci považovať za prijateľnú cenu?