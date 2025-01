Za nacistickými zločinmi a holokaustom nemožno robiť hrubú čiaru, vyhlásil Scholz

„Netrpieť bezprávie, nikdy sa už nepozerať stranou, hovoriť nie, to dnes musí byť usmernením, 80 rokov po oslobodení Osvienčimu,“ povedal Scholz na podujatí organizovanom pri príležitosti výročia, ktoré pripadá na 27. januára.

Pripomínanie „civilizačného zlomu“, ktorý privodili Nemci v podobe šoa musí byť udržiavané pri živote a každej generácii v Nemecku musí byť stále znovu novo sprostredkované, zdôraznil nemecký kancelár. „Naša zodpovednosť nekončí,“ dodal Scholz.

Práve dnes zažíva antisemitizmus, pravicový extrémizmus, rasové zmýšľanie a čiastočne nezastieraná nenávisť voči ľuďom mnohokrát strašnú a alarmujúcu normalizáciu, upozornil šéf nemeckej vlády. „Predovšetkým internet a sociálne siete sa často stávajú prietokovými ohrievačmi extrémistických postojov, štvaní a nenávisti,“ povedal kancelár. Táto nenávisť podľa neho ohrozuje obzvlášť často Židov a Židov v reálnom živote.

Osemdesiat rokov po oslobodení Osvienčimu je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým jasne vyslovovať fakty a vyvodzovať z nich správne ponaučenie, pokračoval Scholz. „Som proti akejkoľvek hrubej čiare, každému ‚je to už dávno‘,“ povedal. „Židovský život, to je Frankfurt. Židovský život, to je Nemecko. To sme my,“ vyhlásil Scholz.

27. januára uplynie 80 rokov odo dňa, keď sovietske jednotky oslobodili preživších v osvienčimskom tábore. Nacisti tam zavraždili viac ako milión ľudí, prevažne Židov.