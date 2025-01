Izraelčania prepustili podľa dohody o prímerí 90 palestínskych väzňov

Izraelská väzenská služba potvrdila, že prepustila 90 palestínskych väzňov v rámci dohody medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas o výmene rukojemníkov za väzňov po tom, ako v nedeľu začalo platiť prímerie a do Izraela sa vrátili traja rukojemníci. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Dva autobusy s tmavými sklami vyrazili v pondelok krátko po 01:00 miestneho času (00: 00 SEČ) z izraelskej väznice Ofer na okupovanom Západnom brehu Jordánu, zaznamenali novinári agentúry AFP. Podľa vyhlásenia Hamasu malo ísť o ženy a deti. Agentúra AP napísala, že Izrael začína prepúšťať 90 palestínskych žien a mladistvých.

Hamas uverejnil video s rukojemníkom (archívne video) Video

V Pásme Gazy sa v nedeľu s niekoľkohodinovým meškaním začalo o 10:15 SEČ dlho očakávané prímerie. Začiatok prímeria odložili pre spory o zoznam mien rukojemníkov, ktoré malo prepustiť hnutie Hamas. Tri ženy, ktoré teroristi z hnutia Hamas uniesli 7. októbra 2023 pri útoku na Izrael, boli v nedeľu popoludní odovzdané izraelskej armáde a potom sa skontaktovali s rodinami. Izrael mal podľa dohody o prímerí výmenou za týchto troch rukojemníkov prepustiť 90 palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach.

Vojna v Pásme Gazy sa začala po tom, ako Hamas a ďalšie palestínske ozbrojené skupiny 7. októbra 2023 zaútočili na juh Izraela. Pritom zabili približne 1 200 ľudí, prevažne civilistov, a ďalších zhruba 250 ľudí uniesli do úzkeho pobrežného pásma ako zajatcov. Podľa nového výpočtu denníka The Times of Israel teraz v Gaze zostáva ešte 94 rukojemníkov, z ktorých je zrejme 34 mŕtvych.