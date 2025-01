Koncom roku 2022 navrhol americký generál Mark Milley, šéf Zboru náčelníkov štábov, aby Ukrajina využila úspechy na bojisku a rokovala s Ruskom o mieri. Minister zahraničných vecí Antony Blinken to odmietol, trval na tom, aby boj pokračoval, napísal americký denník The New York Times v článku 'Ako sa Antony Blinken, najvyšší americký diplomat, stal ministrom vojny'.

6:30 Nedá sa vyhrať vojna, keď sa budete len brániť, uviedol hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj podľa agentúry Unian. Podľa neho je potrebné využiť to, v čom má Ukrajina výhodu.

„Boli sme prví na svete, ktorí vytvorili Sily bezpilotných systémov. Teraz navyšujeme bezpilotnú zložku. Aktívne vyvíjame robotické platformy, vyvíjame pozemné bojové platformy,“ poznamenal Syrskyj.

Na Ukrajin tiež pracujú na vytvorení domáceho protileteckého obranného systému.

„Máme silu a schopnosť ho vytvoriť… dúfam, že podľa svojich vlastností nebude horší ako Patriot.“ Výroba dronov na Ukrajine – v súčasnosti

Syrskyj už skôr povedal, že len v decembri 2024 operátori bezpilotných systémov zasiahli viac ako 54 000 nepriateľských cieľov. V USA boli zverejnené informácie o tajnej podpore rozvoja vojenského priemyslu na Ukrajine. V septembri minulého roku Spojené štáty investovali 1,5 miliardy dolárov do zvýšenia produkcie ukrajinských dronov, pripomenula agentúra Unian.

6:40 O mieri na Ukrajine sa mohlo rokovať už na prelome rokov 2022 a 2023. Koncom roka 2022 predseda Zboru náčelníkov štábov USA Mark Milley navrhol, aby Kyjev začal rokovania s Moskvou, čím by sa využili jej úspechy na fronte, no minister zahraničných vecí Antony Blinken bol proti. Uviedol to denník The New York Times v článku ‚Ako sa Antony Blinken, najvyšší americký diplomat, stal ministrom vojny‘ s podtitulkom ‚dlhoročný poradca prezidenta Bidena zhromaždil množstvo národov na obranu Ukrajiny, ale potom sa stal darebákom pre mnohých kritikov americkej podpory izraelskej vojny v Gaze‘.

Prvý test Blinkena, americké stiahnutie vojakov z Afganistanu, bol všeobecne považovaný za fiasko. Rýchle ovládnutie Kábulu Talibanom v auguste 2021 zaskočilo ministerstvo zahraničných vecí a vynútilo si chaotickú evakuáciu amerických občanov a afganských spojencov. Niektorí republikánski zákonodarcovia požadovali, aby Blinken odstúpil. Jeho chvíľa nastala, keď ruský prezident Vladimir Putin nariadil vo februári 2022 rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, píše New York Times.

Keď sa Putin pripravoval na útok, Blinken predniesol v Berlíne prejav, v ktorom sa odvolával na to, ako sa prezidenti John F. Kennedy a Ronald Reagan postavili sovietskej moci a vyhlásili, že Spojené štáty budú opäť brániť „princípy, ktorými sa riadi medzinárodný mier a bezpečnosť.“ O deň neskôr v Ženeve čelil svojmu zachmúrenému ruskému kolegovi Sergejovi Lavrovovi a varoval ho, že ruský útok vyvolá „rýchlu, krutú a jednotnú odpoveď“.

Bol to druh velenia a diplomacie s vysokými stávkami, ktorú môžete vidieť v sérii Netflixu „The Diplomat“, uvádza americký denník. Blinken nasadil svoju bezchybnú francúzštinu v Paríži a Bruseli a prehovoril lídrov v Soule a Tokiu. Výsledok: koalícia približne 50 krajín, ktorá sa zaviazala dodávať Ukrajine zbrane alebo uvaliť na Rusko ekonomické sankcie.

Ako vojna postupovala, ani jedna strana sa nesnažila o rokovania, takže Blinken bol menej mierotvorcom ako vojnovým stratégom. Ponorený do podrobností o vojenskej výzbroji a podmienkach na bojisku často vystupoval proti predstaviteľom Pentagónu, ktorí sa viac vyhýbali riziku, v prospech vyslania silných amerických zbraní na Ukrajinu.

A keď predseda Zboru náčelníkov štábov Mark Milley koncom roka 2022 navrhol, aby Ukrajina využila zisky na bojisku a snažila sa rozbehnúť mierové rozhovory s Moskvou, Blinken trval na tom, že boj by mal pokračovať.

Keď v máji navštívil Kyjev, Blinken sa ako gitarista postavil na pódium v ​​preplnenom hudobnom klube a viedol miestnu kapelu v piesni „Rockin' in the Free World“ od Neila Younga. Obrana Ukrajiny mu doslova ponúkla chvíle rockovej hviezdy, uviedol The New York Times.