ONLINE: Inaugurácia Donalda Trumpa: Mráz vyhnal priaznivcov z ulíc, svet čaká na nepredvídateľné líderstvo

'

16:00 Končiaci prezident Joe Biden a prvá dáma Jill Bidenová privítali nadchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa a Melaniu Trumpovú v Bielom dome.

15:55 Končiaca viceprezidentka Kamala Harrisová a jej manžel Doug Emhoff uvítali novozvoleného viceprezidenta J.D. Vancea a jeho manželku Ushu v Bielom dome.

Foto: SITA/AP, Evan Vucci Inaugurácia Trump Viceprezidentka Kamala Harrisová s manželom Dougom Emhoffom pózujú so zvoleným viceprezdientom JD Vanceom a jeho manželkou Ushou.

15:45 Biden očakáva Trumpa v Bielom dome, kam zamieri po bohoslužbe na tradičné stretnutie s odchádzajúcim prezidentom. Končiaci prezident s manželkou Jill krátko predtým zdieľali spoločnú fotografiu.

15:40 Medzi politikmi, ktorí prišli na inauguráciu je aj poľský expremiér Mateusz Morawiecki. Príslušníci Národnej gardy však politika konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť zastavili, keď sa vo Washingtone snažil v nedeľu dostať na zhromaždenie na Trumpovu podporu, upozornil spravodajský web Wirtualna Polska. Morawiecki sa snažil preukázať profilom z Wikipédie, gardistov však nepresvedčil, dodal portál.

15:30 Novovymenovaný francúzsky premiér Francois Bayrou v pondelok varoval Francúzsko aj Európu pred politikou nového amerického prezidenta Donalda Trumpa a vyzval ich na prijatie protiopatrení. Ak to nespravia, budú podľa neho zničené.

„Spojené štáty sa rozhodli pre mimoriadne dominantnú formu vlády prostredníctvom dolára, priemyselnej politiky a skutočnosti, že môžu ovládnuť svetové investície a svetový výskum,“ povedal Bayrou počas prejavu v meste Pau v južnom Francúzsku.

„A ak nič neurobíme, náš osud je veľmi jednoduchý – budeme ovládnutí. Budeme rozdrvení. Budeme marginalizovaní,“ dodal.

„A rozhodnutie, ako budeme reagovať, závisí iba od francúzskeho ľudu a od Európy. Je totiž zrejmé, že bez Európy nemôžeme urobiť nič,“ vyhlásil Bayrou a zdôraznil tak potrebu európskej solidarity.

15:25 Americký prezident Joe Biden iba niekoľko hodín pred inauguráciou Donalda Trumpa udelil preventívne milosti viacerým osobám. Na zozname je lekár a imunológ Antony Fauci, generál vo výslužbe Mark Milley a členovia výboru Kongresu USA, ktorý vyšetroval útok Trumpových priaznivcov na Kapitol zo 6. januára 2021. Odchádzajúci prezident ich tak chce podľa agentúry AP ochrániť pred prípadnými odvetnými krokmi budúcej administratívy.

Čítajte viac Biden udelil preventívnu milosť viacerým osobám, vrátane generála Milleyho a epidemiológa Fauciho

15:20 Nastupujúci americký prezident Donald Trump začal oficiálny program dnešného dňa, počas ktorého druhýkrát zloží prezidentskú prísahu a prevezme funkciu v čele Spojených štátov od končiacej hlavy štátu Joea Bidena.

Úvodným bodom dnešného programu je návšteva kostola neďaleko Bieleho domu. Líder Republikánskej strany tam dorazil spoločne s manželkou Melaniou krátko pred deviatou hodinou. Na bohoslužbe sa zúčastnili tiež ďalší predstavitelia vznikajúcej administratívy vrátane nového viceprezidenta USA J. D. Vancea.

Potom odíde do Kapitolu, v ktorého rotunde o 12.00 h miestneho času (18.00 h SEČ) zloží prezidentskú prísahu a prednesie prejav. Slávnostný sľub zloží podľa tradície tiež viceprezident J.D. Vance.

Foto: SITA/AP, Evan Vucci Trump inaugurácia Donald Trump pred bohoslužbou v Kostole sv. Jána.

Foto: SITA/AP, Evan Vucci Trump inaugurácia Donald Trump a jeho budúci viceprezident JD Vance a jeho manželka Usha Vance pred bohoslužbou v Kostole sv. Jána.

Pôvodne sa mala inaugurácia konať vonku pred Kapitolom, dovnútra sa však po prvý raz po 40 rokoch presunula pre mráz, denná teplota v hlavnom meste USA sa bude v pondelok pohybovať okolo mínus päť stupňov Celzia, v noci potom klesne pod mínus desať.

Lístky na inauguráciu pred Kapitolom pritom malo zhruba 250 000 ľudí a mnoho ďalších malo v pláne ceremoniál sledovať na veľkých obrazovkách na priestranstve National Mall. Obrazovky budú však z dôvodu zmeny pôvodného plánu odstránené a prenos inaugurácie budú diváci s lístkami môcť sledovať v zastrešenej aréne Capital One. Tá však pojme zhruba len 20 000 ľudí. Mnohí Trumpovi fanúšikovia, ktorí prišli do hlavného mesta, tak zrejme budú ceremoniál sledovať v televíziách v reštauráciách a baroch. V rotunde Kapitolu bude pri skladaní sľubu iba niekoľko stoviek hostí, a to najmä bývalí prezidenti, zákonodarcovia a štátnici.

Trump Američanov presvedčil, že sa s ním budú mať lepšie. Ale jeho výhra je zlou správou pre Ameriku, svet aj Slovensko Video Zdroj: TV Pravda

Zvyčajné partnerské krajiny na inaugurácii zastupujú veľvyslanci. Trump však tentoraz pozval rad svetových lídrov. Účasť potvrdili napríklad talianska premiérka Giorgia Meloniová či argentínsky prezident Javier Milei. Čínsky líder Si Ťin-pching za seba vysiela viceprezidenta Chan Čenga.

Po inaugurácii sa uskutoční rozlúčka s prezidentom Joom Bidenom a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.

Následne Trump podpíše v Kapitole kľúčové nominácie, memorandá a príkazy. Potom obeduje so zákonodarcami a váženými hosťami. Po slávnostnom obede so zákonodarcami a inšpekcii stráže pri Kapitole sa Trump presunie do arény, kde sa uskutoční sprievod, ktorý mal byť pôvodne na Pensylvánskej triede vedúcej od Kapitolu k Bielemu domu. Následne nový prezident zamieri do svojej Oválnej pracovne v Bielom dome.

Očakáva sa, že sa Trump vo svojich prvých prezidentských dekrétoch zameria na posilnenie ochrany hraníc, masové deportácie prisťahovalcov, ktorí do USA prišli nelegálne, ako aj na posilnenie frakovania, čo je kontroverzný spôsob ťažby ropy a plynu z bridlicových ložísk.

Večer miestneho času sa zúčastní postupne na troch plesoch, ktoré sa tradične pri prezidentských inauguráciách organizujú.

Čítajte viac Prichádza éra Trumpa. Zvládne ju svet? Ako budú reagovať voliči?

15:15 Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyjadrilo nádej, že nový americký prezident Donald Trump zaujme „realistický“ prístup voči krajinám Blízkeho východu a bude „rešpektovať“ ich záujmy.

„Dúfame, že prístupy a politika (novej) vlády USA budú realistické a založené na medzinárodnom práve a rešpektovaní záujmov a túžob národov v regióne, vrátane iránskeho,“ povedal hovorca teheránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.

15:10 Pápež František v pondelok niekoľko hodín pred inauguráciou vyzval nového prezidenta USA Donalda Trumpa, aby viedol spoločnosť, v ktorej „nie je miesto pre nenávisť“, a podporoval „mier a zmierenie medzi národmi“. V nedeľu František označil Trumpov zámer deportovať veľké množstvo ilegálnych migrantov za „kalamitu“.

„Dúfam, že pod vaším vedením bude americký ľud prosperovať a vždy sa bude snažiť budovať spravodlivejšiu spoločnosť, v ktorej nie je miesto pre nenávisť, diskrimináciu alebo vylúčenie,“ uviedla hlava katolíckej cirkvi v posolstve pred Trumpovou inauguráciou.

František dodal, že „ľudstvo stojí pred mnohými výzvami, nehovoriac o pohrome vojny“. Pápež preto dúfa, že Boh povedie Trumpove mierové úsilie a jeho snahu o zmierenie medzi národmi. „S týmito pocitmi privolávam pre vás, vašu rodinu a milovaný americký ľud hojnosť božského požehnania,“ uviedol František.

K Trumpovi sa pápež vyjadril aj v nedeľu, keď reagoval na jeho tvrdý postoj v otázke približne 11 miliónov nelegálnych migrantov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch.

František kritizoval Trumpa pre jeho antiimigračnú politiku už počas jeho prvého funkčného obdobia. V roku 2016 uviedol, že „ten, kto chce iba stavať múry namiesto mostov – a je jedno kto to je – nie je kresťan.“

15:00 Trumpova zahraničná politika sa počas jeho druhého funkčného obdobia zameria na návrat k jasnému dôrazu na národné záujmy USA. Preferovať bude najmä pragmatické a účelové partnerstvá, ktoré budú reflektovať ich vlastné strategické ciele. Povedal pre TASR analytik Petr Boháček z Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO).

Podľa analytika sa v prvých dňoch a týždňoch svojho druhého prezidentského mandátu Trump zameria najmä na konflikty v Pásme Gazy a na Ukrajine. „Trump bude chcieť posilniť svoju pozíciu štátnika, ktorý dokáže priniesť veľké dohody,“ tvrdí Boháček. V Gaze sa Trump pokúsi o prímerie a stabilizáciu situácie, i keď tento proces bude podľa neho narážať na rad prekážok.

Čo by na Trumpa povedal Havel? Vysvetľuje exporadca českého prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

V otázke Ukrajiny český analytik neočakáva, že by Trump vyhovel požiadavkám ruského prezidenta Vladimira Putina, ako si mnohí myslia. „Naopak bude hľadať riešenia, ktoré bude prezentovať ako víťazstvo pre USA, napríklad tlakom na ukončenie vojny prostredníctvom kompromisov, ktoré nezahŕňajú úplnú kapituláciu Ukrajiny,“ povedal Boháček.

Vo svete v uplynulých dňoch rezonovali najmä Trumpove kontroverzné vyjadrenia ohľadom Grónska, Panamy a Kanady. Trump opakovane vyhlásil, že chce získať Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, pod kontrolu USA a nevylúčil ani vojenskú intervenciu.

Čítajte viac Nádej aj obavy. Čo expertka z Ukrajiny radí Trumpovi pred stretnutím s Putinom?

Analytik sa domnieva, že v uplynulom čase došlo k posunu vnímania americkej zahraničnej politiky, za ktorý môže medzinárodne nepopulárny Trump. „Realita je však taká, že iba ukazuje Spojené štáty také, aké vždy boli. USA vždy konali vo svojom vlastnom záujme a často dokázali tento záujem prezentovať ako súčasť medzinárodného liberálneho poriadku alebo ako prospešný pre svojich spojencov,“ uviedol.

Tento rámec sa podľa Boháčka mení a najmä európski spojenci neboli doteraz plne pripravení na novú realitu na rozdiel od juhoamerických a ázijských štátov, ktoré už majú historickú skúsenosť s asertívnejšou americkou politikou. Trump zrejme bude viac využívať ekonomický a vojenský nátlak, ale tento posun nepovažuje expert za novinku. Výroky na adresu Kanady, Grónska a Panamy vníma ako vedľajšie a ich cieľom je ukázať, že Trump je stále netradičný.

Čítajte viac Expert: Trump môže na Rusko agresívne zatlačiť, keď ho Putin na Ukrajine strápni

Boháček taktiež upozorňuje, že Trumpove druhé funkčné obdobie prichádza v období, keď multipolarita a geopolitická rivalita redefinujú medzinárodný systém. „Západný svet, ktorý dominoval viac ako 500 rokov, prechádza výrazným oslabením,“ tvrdí. „Európa v tomto kontexte stráca svoj vplyv a nepôsobí ako skutočný geopolitický aktér. Spojné štáty napriek svojej stále značnej sile zažívajú relatívne oslabenie svojej globálnej pozície,“ konštatoval analytik. Tento pokles je podľa neho spôsobený vnútornými problémami a rastúcou konkurenciou zo strany Číny, Ruska a iných regionálnych aktérov.

Čítajte viac KVÍZ: Ako dobre poznáte nového amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Trumpova administratíva sa preto podľa analytika v tomto kontexte pravdepodobne zameria na vyvažovanie svojej slabšej pozície „návratom k jasnému dôrazu na národné záujmy“. Súčasťou tohto prístupu je „redefinícia aliancií, väčší dôraz na bilaterálne vzťahy a obmedzená ochota investovať do dlhodobých multilaterálnych záväzkov“. Boháček tvrdí, že posun USA od multilaterálneho k národne orientovanému prístupu taktiež ukazuje, ako mocenské vákuum v multipolárnom svete pretvára medzinárodné vzťahy.

Trumpova administratíva bude preferovať „pragmatické a účelové partnerstvá, ktoré reflektujú jej vlastné strategické ciele, čo môže skomplikovať spoluprácu s Európou, pokiaľ sa nezmení jej prístup“. Európa bude musieť prehodnotiť svoj postoj a nájsť spôsob, ako sa stať aktívnym hráčom v meniacom sa geopolitickom prostredí, inak riskuje, že sa stane iba divákom v dynamike, ktorú budú určovať iné veľmoci, uzatvára Boháček.

14:45 Donald Trump vyhlásil v nedeľu pred zhromaždením svojich prívržencov, deň pred svojou inauguráciou do úradu amerického prezidenta, že bude konať s „historickou rýchlosťou a silou“.

„Počnúc zajtrajškom, budem konať s historickou rýchlosťou a silou a vyriešim každú jednu krízu, ktorej naša krajina čelí. Musíme to urobiť,“ Trump povedal pred davom v Capital One Arena vo Washingtone.

Budúci prezident USA vyhlásil, že prímerie v Pásme Gaza by sa nikdy nepodarilo uzatvoriť, pokiaľ by nezvíťazil v amerických voľbách. Trump si pripísal zásluhy za prepustenie prvých rukojemníkov a odmietol, že by k tomuto prelomovému bodu prispel akoukoľvek mierou odchádzajúci prezident Joe Biden. „Podarilo sa nám toho dokázať viac bez funkcie prezidenta, než oni dokázali za celé štyri roky s prezidentom,“ dodal Trump.

Čítajte viac Vojna Ameriky s EÚ a koniec NATO? Trump chce obsadiť Grónsko a Kanadu

Podľa budúceho prezidenta ďalším dôsledkom jeho zvolenia je, že akciové trhy „prudko vyleteli nahor“. Trump sľúbil, že „ukončí vládu neúspešného a skorumpovaného politického establišmentu“. „Zajtra, na obed, sa spustí opona za štyrmi dlhými rokmi amerického úpadku a začneme úplne nový deň americkej sily a prosperity, dôstojnosti a hrdosti,“ povedal svojim priaznivcom.

Pomohol by Trump európskej krajine NATO, keby ju napadlo Rusko? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 49,1% Áno 34,5% Neviem 16,4%

Trump vyhlásil, že plánuje „zachrániť“ TikTok, populárnu čínsku mobilnú aplikáciu, ktorá od soboty večera prestala fungovať v USA po tom, čo Najvyšší súd potvrdil platnosť jej zákazu schváleného Kongresom z dôvodu národnej bezpečnosti. „Úprimne, nemáme na výber, musíme to zachrániť. V hre je veľa pracovných miest. Nechceme odovzdať náš biznis Číne, nechceme ho odovzdať iným ľuďom,“ uviedol Trump.

Na zhromaždení prehovoril aj majiteľ spoločnosti SpaceX a najbohatší človek na svete Elon Musk, ktorého úlohou v americkej vláde Donalda Trumpa bude zvýšiť efektívnosť hospodárenia. Musk prisľúbil, že Trumpová vláda urobí Ameriku opäť silnou „na stovky rokov“. „Toto víťazstvo je skutočne len začiatkom. Teraz bude záležať na tom, aby sme vykonali zásadné zmeny, zaviedli tie zmeny a vytvorili základy pre Ameriku tak, aby bola silná ďalších sto rokov, stáročia, navždy,“ dodal miliardár.