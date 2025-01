Trump je späť. Ako zmení Ameriku a svet - tri scenáre vývoja

Slávnostnú prísahu zložil Trump včera na poludnie vo Washingtone (o šiestej večer na Slovensku). Ešte pred ním to urobil jeho viceprezident J. D. Vance. Vzhľadom na mrazivé počasie v hlavnom meste Ameriky sa ceremónia konala v rotunde Kapitolu, teda v budove, kde sídli Kongres.

Republikán prebral prezidentský úrad po Joeovi Bidenovi. Demokrat sa aj zúčastnil na inaugurácii svojho nástupcu. Bol to veľký rozdiel oproti roku 2021. Vtedy do Bieleho domu nastúpil Biden, ale Trump sa neunúval, aby mu ho odovzdal. Veď republikán doteraz neuznal, že roku 2020 prehral voľby, čo 6. januára 2021 viedlo k útoku jeho stúpencov na Kongres.

Trump dlhodobo Američanom hovorí, že ich krajina zaostáva a ostatní ju využívajú. Z toho vyplývajú aj jeho dva hlavné politické slogany. Urobme Ameriku opäť veľkou (MAGA – Make America Great Again) a America First (Amerika na prvom mieste).

Trumpove naj Donald Trump sa stal vo veku 78 rokov a sedem mesiacov najstarším americkým prezidentom. Je prvým americkým prezidentom, ktorý je zároveň právoplatne odsúdeným zločincom. Od darcov Trump vyzbieral na inauguráciu 170 miliónov dolárov, čo je rekord.

Zároveň prezident tvrdí, že on jediný môže zvrátiť negatívny vývoj. Trump od začiatku svojej politickej kariéry stavil na niečo, čo sa vymyká americkej politickej tradícii. Samozrejme, aj pred ním uchádzači o prezidentskú funkciu kritizovali dianie vo vlastnej krajine, ale zvyčajne ponúkali aj optimistický pohľad na to, ako USA fungujú. Trump pravidelne opisuje Spojené štáty ako priam spustošenú krajinu, v ktorej vládne des a hrôza.

„Radikálny a skorumpovaný establišment dlhé roky vyťahoval z našich občanov moc a bohatstvo, zatiaľ čo piliere našej spoločnosti ležali zlomené a zdanlivo v úplnom rozklade. Teraz máme vládu, ktorá doma nezvláda ani jednoduchú krízu a zároveň sa potáca v pokračujúcom zozname katastrofických udalostí v zahraničí,“ vyhlásil Trump v inauguračnom prejave.

No staronový vládca Oválnej pracovne sľubuje zlatú éru Spojených štátov. „Krajinou sa valí vlna zmien, slnečné svetlo zalieva celý svet a Amerika má šancu využiť túto príležitosť ako nikdy predtým,“ povedal republikán s tým, že sa vracia do prezidentského úradu sebavedomý a optimistický.

„Rovnako ako jeho prvý inauguračný prejav v roku 2017, aj jeho druhá reč bola temný a zlovestná. Trumpov názor, ktorý je v pozoruhodnom rozpore s faktami, je taký, že USA ekonomicky, sociálne a politicky upadli a že len on ich môže obnoviť. Vyhlásil, že tento pokles sa tu a teraz zastaví,“ skomentoval pre Pravdu Trumpov prejav profesor politológie Cal Jillson z Južnej metodistickej univerzity v Texase.

Trumpove plány

Republikán v inauguračnej reči tvrdil, že vláda jeho predchodcu využívala ministerstvo spravodlivosti ako zbraň. Trump tiež sľúbil, že prezidentským nariadením vráti USA slobodu prejavu. Samozrejme, tú Američania majú garantovanú na základe prvého dodatku ústavy.

Vládca Oválnej pracovne sa tiež chystal zrušiť viaceré ekologické pravidlá súvisiace s klimatickými zmenami, o ktorých republikáni pravidelne šíria konšpirácie a spochybňujú, že ich spôsobuje ľudská činnosť. Prezident chce ťažiť ropu aj zemný plyn a odmieta podporovať elektromobilitu.

Trump už vopred informoval, že hneď podpíše takmer 100 prezidentských nariadení. Okrem iného o stave núdze na americko-mexických hraniciach. Trump chce spustiť masovú deportáciu ľudí, ktorí prišli do Spojených štátov nelegálne.

"Začneme proces návratu miliónov a miliónov kriminálnych cudzincov späť na miesta, odkiaľ prišli. A pošlem jednotky na južnú hranicu, aby odrazili katastrofálnu inváziu do našej krajiny,“ oznámil prezident.

Trump chce, aby americké občianstvo nezískali deti, ktoré sa narodia na americkej pôde, ale ktorých rodičia prišli do USA nelegálne. Tu sa však podľa experta na americkú politiku Steffena Schmidta šéf Bieleho domu dostáva do rozporu so 14. dodatkom ústavy.

„Vyhrážanie sa tým, že ukončí právo na získanie občianstva na základe miesta narodenia, je priamy útok na ústavu. Jej 14. dodatok nie je možné zmeniť prezidentským nariadením,“ pripomenul pre Pravdu Schmidt, ktorý pôsobí na Iowskej štátnej univerzite.