Trump dal milosť 1500 obvineným z útoku na Kapitol

Omilostením splnil Trump svoj sľub, že sa postará o oslobodenie svojich priaznivcov, ktorí sa mu pred štyrmi rokmi snažili pomôcť zvrátiť jeho porážku vo voľbách, napísala agentúra AP. Trump omilostil takmer každého obvineného z útoku na Kapitol, uviedla agentúra Reuters, podľa ktorej dokument tiež nariaďuje generálnemu prokurátorovi upustiť od všetkých nevybavených prípadov súvisiacich s nepokojmi.

Až doteraz bolo kvôli nepokojom zatknutých a obvinených asi 1600 ľudí, z ktorých viac ako 1270 bolo odsúdených, pripomenula agentúra AFP a dodala, že Trump pravidelne bagatelizoval závažnosť útoku z 6. januára 2021. Menný zoznam omilostených nebol ešte k dispozícii, dodala.

V Oválnej pracovni Bieleho domu Trump pred novinármi podpísal desiatky exekutívnych príkazov, siahajúcich od vyhlásenia núdzového stavu na južnej hranici Spojených štátov cez príkaz o ochrane žien pred „radikálnymi rodovými teóriami“, o zrušení ochrany pre transrodové osoby v ozbrojených silách či ukončení programov rozmanitosti, čo vo svojom inauguračnom prejave označil za krok k ukončeniu úsilia o „sociálne inžinierstvo rasy a pohlavia vo všetkých aspektoch verejného a súkromného života“.

Trump tiež podpísal príkaz otvárajúci proces vystúpenia USA zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Trump poznamenal, že USA v porovnaní s inými krajinami platili nespravodlivo vysokú sumu. „Tak veľmi nás chceli späť, takže uvidíme, čo sa stane,“ povedal podľa BBC možno s narážkou na možnosť, že by sa USA mohli do organizácie nakoniec vrátiť.

Účastníkov násilností Trump opäť označil za „rukojemníkov“. Ich omilostenie bolo jedným z prvých činov, ktoré 47. prezident Spojených štátov urobil po zložení prísahy. „To, čo urobili týmto ľuďom, bolo nehorázne,“ povedal. „Je to k 6. januáru, pre rukojemníkov, asi 1500 ľudí, ktorí budú úplne omilostení,“ povedal podľa agentúry AFP po podpise príslušného dekrétu v Oválnej pracovni Bieleho domu. Podľa agentúry AP dodal, že dúfa, že mnohí budú čoskoro prepustení na slobodu.

Bývalý vodca krajne pravicovej skupiny Prúd Boys (Hrdí chlapci) Enrique Tarrio bude čoskoro prepustený na slobodu, povedal televízii CBS News Tarriov právnik. Jeho klienta súd poslal na 22 rokov za mreže za zorganizovanie sprisahania, ktorého cieľom bolo zabrániť pokojnému odovzdaniu moci Joe Bidenovi po prezidentských voľbách v roku 2020. Tarriova matka už na sociálnej sieti ďakovala za oslobodenie syna.

Dav Trumpových priaznivcov 6. januára 2021 vtrhol do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v čase, keď sa tu zákonodarcovia zišli, aby potvrdili Bidenovo víťazstvo v prezidentských voľbách v novembri 2020. Z federálnych trestných činov súvisiacich s 6. januárom bolo obvinených viac ako 1580 osôb. Vyše 900 z nich bolo usvedčených a odsúdených, pričom zhruba dve tretiny z odsúdených dostalo tresty odňatia slobody v rozmedzí od niekoľkých dní až po 22 rokov.

V deň útoku na Kapitol zomreli štyria ľudia, medzi mŕtvymi bola 35-ročná bývalá príslušníčka vojenského letectva a stúpenkyňa Trumpa Ashli Babbittová, zvyšní traja zomreli kvôli náhlym zdravotným príhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podľahol zraneniam o deň neskôr. Úrady následne uviedli, že zomrel prirodzenou smrťou. Asi 140 policajtov utrpelo zranenia a štyria policajti v nasledujúcich mesiacoch spáchali samovraždu.

Trumpov stôl v Oválnej pracovni bol pokrytý výkonnými príkazmi na zvýšenie bezpečnosti hraníc, označenie drogových kartelov za zahraničné teroristické organizácie, obmedzenie udeľovania amerického občianstva pri narodení a zriadenie pracovnej skupiny pre zníženie veľkosti federálnej vlády, uviedla agentúra AP o „agresívnom začiatku“ Trumpovho druhého obdobia v Bielom dome. Keď Trump zasadol k stolu, jeden z reportérov sa spýtal, či mu jeho predchodca Joe Biden nechal odkaz, ako si žiada tradície. Trump sa pozrel do šuplíka a našiel obálku. „Možno by sme si to mali prečítať všetci spoločne?“ zažartoval. Obálku neotvoril, dodala AP.

Prvé exekutívne príkazy Trump podpísal len niekoľko hodín po zložení prísahy. Jedným z dokumentov zrušil 78 dekrétov a memorando svojho predchodcu Joea Bidena, vrátane sankcií proti izraelským osadníkom kvôli násiliu proti Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu, ďalším potvrdil predtým avizované odstúpenie USA od Parížskej dohody o klíme. Medzi ďalšími príkazmi, ktoré po inauguračnom ceremoniáli podpísal pred zhruba 20 000 stúpencami v zastrešenej washingtonskej aréne Capital One, boli aj nariadenia, ktoré podľa Trumpa zabránia cenzúre či nariadia vláde bojovať proti rastu životných nákladov. „Vyhrali sme, vyhrali sme, ale teraz sa začína práca,“ povedal Trump zhromaždeným priaznivcom a do davu v hľadisku hádzal perá, ktorými dokumenty podpisoval.