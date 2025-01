Trumpov biznis s Bibliou. Písmo sväté s jeho podpisom za tisíc dolárov. Boh žehnaj USA, odkázal. Knihu lacno vydali v Číne

Najväčší obdivovatelia Donalda Trumpa si mohli vyčleniť niekoľko voľných miest vo svojej domácej knižnici, ale museli sa poponáhľať. Pred inauguráciou sa do predaja dostali tri edície Biblie s jeho menom, dokopy ide o štyri vydania, pretože prvé trumpovské Písmo sväté sa objavilo na knižnom trhu už vlani. Cena bola očividne premrštená, zvlášť s prihliadnutím na nízke náklady vydavateľa, pričom za exkluzívny exemplár záujemca zaplatil až na štvorcifernú sumu v amerických dolároch.

Biblia viazaná v pevnej väzbe sa dá na Slovensku kúpiť za 25 eur, po prepočte na doláre sa v amerických kníhkupectvách nájde za podobnú cenu. Písmo sväté, ktoré vlani pred veľkonočnými sviatkami začal propagovať Trump, vyšlo až na 60 dolárov (presne 59,99). Komu sa to zdalo priveľa, vydavateľ ho lákal na kúpu na štyri bezúročné splátky po 15 dolárov. „Biblia nám pripomína, že najväčšia vec, ktorú musíme vrátiť do USA a urobiť Ameriku znovu veľkou, je naše náboženstvo. Na židovsko-kresťanské hodnoty sa útočí možno viac ako nikdy predtým," zdôraznil na videonahrávke.

Boh žehnaj americkú Bibliu, ako nazvali súbor Starého a Nového zákona, je spoločný biznis Trumpa s jeho kamarátom Leeom Greenwoodom, ktorý skladá a spieva vlastenecké piesne. Bibliu doplnili o rovnomennú pesničku a o štyri najdôležitejšie texty dejín USA. Sú nimi ústava, Deklarácia o nezávislosti, Listina práv (názov pre prvých desať dodatkov k ústave) a text sľubu vernosti americkej vlajke. Veľa duchovných dalo najavo svoju nevôľu, že Božie slovo sa takpovediac zmiešalo s tvorbou pozemských smrteľníkov.

Trumpovi, ktorý vyhlasuje, že dovoz výrobkov zo zahraničia oberá Američanov o prácu, zjavne neprekážalo, že Bibliu vydali v Číne. Agentúra AP ešte vlani upozornila, že do medzi februárom a marcom 2024 do USA importovali 120-tisíc výtlačkov. „Odhadovaná hodnota bola 342-tisíc dolárov, čo je menej ako tri doláre za jeden kus," poznamenala AP. Dodala, že pri cene 60 dolárov za knihu to vychádza na tržbu vo výške zhruba sedem miliónov dolárov. Doteraz nie je známe, koľko na predaji zarobil Trump a ako zbohatol Greenwood.

Nezostalo však len pri jednom vydaní. Šiesteho januára tohto roku Greenwood na sociálnych sieťach oznámil, že záujemcovia si môžu obohatiť svoju knižnicu o ďalšie trumpovské Písmo sväté. A nezabudol zopakovať, že je to jediná Biblia, ktorú Trump podporil… Zjavne v snahe, aby sa predalo čo najviac výtlačkov, Greenwood ešte upozornil, že Biblia sa bude dať kúpiť iba do 19. januára (20. januára bol dátum inaugurácie Trumpa).

Na jednom z troch nových vydaní je dátum atentátu, ktorý Trump prežil 13. júla 2024, na ďalšom 6. január 2021 (deň útoku jeho fanatických stúpencov na Kapitol, ktorí uverili jeho klamstvu, že Joe Biden mu ukradol víťazstvo v prezidentských voľbách) a treťom je dátum jeho druhej inaugurácie (20. január 2025). Mimochodom, cena poskočila: trumpovská Biblia už stála bez jedného centu 70 dolárov.

Obaja podnikavci prišli ešte s nápadom exkluzívnej ponuky. Písmo sväté viazané v koži s podpisom Trumpa bolo v predaji až za tisíc dolárov.

Trump je beztak dosť bohatý, nad biznisom s Bibliou si zvlášť mohol mädliť dlane Greenwood. Pesničkár ešte vynaliezavo lanáril čitateľov tak, že vo svojom internetovom obchode ponúkal doplnok: papierovú tašku, z ktorej sa po jej roztvorení začína ozývať melódia jeho zhudobnenej balady. Ak tašky vyrobili tiež v Číne, náklady na jeden kus nemohli vyjsť na viac ako jeden dolár. Greenwood predával jednu tašku až za 15 dolárov.