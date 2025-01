ONLINE: Zelenskyj chce od Európy najmenej 200-tisíc vojakov. Trump pohrozil Moskve sankciami

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 064 dní Ukrajinské drony verzus ruský obrnený konvoj. Výsledok... Video Drony 38. brigády ukrajinskej námornej pechoty na bojisku. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany.

6:30 Ak ruský prezident Vladimir Putin odmietne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, na Rusko môžu byť uvalené ďalšie sankcie. V noci na stredu to naznačil americký prezident Donald Trump, uviedla agentúra AFP.

„Vyzerá to tak,“ odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, či Spojené štáty na Moskvu uvalia ďalšie sankcie v prípade, že ruský prezident odmietne rokovať.

Trump pred svojou pondelkovou inauguráciou vyhlasoval, že vojnu na Ukrajine ukončí okamžite po nástupe do funkcie. Vyvolal tým očakávania, že využije vojenskú pomoc poskytovanú Kyjevu na to, aby Ukrajinu prinútil vzdať sa území v prospech Ruska, píše AFP.

Americký prezident bol v pondelok prekvapivo kritický k svojmu ruskému náprotivku a poznamenal, že „mal by sa dohodnúť“.

„Myslím, že tým, že sa nechce dohodnúť, ničí Rusko,“ dodal.

Trump tiež uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu povedal, že si želá mierovú zmluvu a ukončenie vojny.

6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa usiluje o stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, v utorok povedal, že aby sa zabránilo novému ruskému útoku po každej dohode o prímerí, bude potrebných najmenej 200 000 vojakov európskych mierových jednotiek, uviedla agentúra Reuters.

Ukrajinský líder, ktorý vystúpil na Svetovom hospodárskom fóre v Davose vo Švajčiarsku deň po návrate Trumpa k moci po mesiacoch sľubov rýchleho ukončenia vojny na Ukrajine, tiež naliehal na európskych lídrov, aby urobili viac pre obranu kontinentu.

Perspektíva rýchleho urovnania sústredila myseľ Kyjeva a Európy na naliehavú potrebu bezpečnostných záruk, aby sa zabránilo akémukoľvek budúcemu ruskému útoku, pričom myšlienka použitia mierových síl sa šíri.

„Od všetkých Európanov? 200 000, to je minimum. Je to minimum, inak to nič nie je,“ povedal Zelenskyj podľa agentúry Reuters, keď sa ho pýtali na úvahy o mierovom kontingene.

Tento počet je približne rovnaký ako počet všetkých francúzskych ozbrojených síl, odhadovaný francúzskym ministerstvom obrany na viac ako 200 000 v roku 2020. Zelenskyj povedal, že aspoň tento počet by bol potrebný ako bezpečnostná záruka, ak by ruské ozbrojené sily predstavovali 1,5 milióna mužov a Ukrajina by mala len polovicu tohto počtu. Zelenskyj povedal, že takéto sily budú len súčasťou bezpečnostných záruk, ktoré Ukrajina potrebuje.

Zelenskyj taktiež povedal, že sa chystá jeho stretnutie s Trumpom. „Tímy pracujú na stretnutí, ktoré práve prebieha,“ povedal Zelenskij o tomto úsilí.

Trump, ktorý sa vrátil do funkcie v pondelok, povedal, že vojnu na Ukrajine zastaví rýchlo, bez toho, aby povedal ako.

Zelenskij povedal, že Ukrajina nebude súhlasiť s ruskými požiadavkami, aby drasticky znížila veľkosť svojej armády, a predpovedal, že ruský prezident Vladimír Putin bude požadovať, aby Ukrajina znížila svoje ozbrojené sily na pätinu ich veľkosti.

"Toto je to, čo chce. Nedovolíme, aby sa to stalo, "povedal Zelenskij.