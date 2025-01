Získa Musk po sieti X aj TikTok? Donald Trump by nebol proti, rokoval už s Číňanmi

Nový americký prezident Donald Trump je otvorený možnosti, že by sociálnu sieť zameranú na tvorbu krátkych videí TikTok prevzal miliardár Elon Musk, ktorý je jeho blízkym spojencom. Trump tiež uviedol, že sa stretol s majiteľmi siete TikTok.

Americký Kongres vlani v apríli prijal zákon zakazujúci sieť TikTok v USA v prípade, že ju čínska materská spoločnosť ByteDance do 19. januára 2025 nepredá. Predaj sa však do stanoveného termínu neuskutočnil, čo cez víkend viedlo k dočasnému prerušeniu prevádzky siete. Trump po svojej pondelňajšej inaugurácii vydal príkaz, podľa ktorého by ministerstvo spravodlivosti nemalo zákaz siete TikTok počas 75 dní vymáhať.

V médiách sa nedávno objavili informácie o tom, že čínski predstavitelia rokujú o možnosti predať aktivity siete TikTok v USA Muskovi. „Bol by som, keby ju chcel kúpiť,“ odpovedal v utorok večer Trump na otázku novinárov, či by bol otvorený tomu, že by sieť TikTok prevzal Musk. Ten už vlastní sociálnu sieť X, ktorú kúpil v roku 2022 za 44 miliárd dolárov.

Za schválením zákona o zákaze TikToku v USA stáli obavy, že sieť predstavuje bezpečnostné riziko a môže slúžiť čínskym záujmom. Americké úrady však verejne nepredložili dôkazy o tom, že by čínsky štát týmto spôsobom špehoval Američanov alebo zasahoval do spôsobu, akým platforma predkladá užívateľom obsah. Samotné vedenie siete také podozrenia odmieta a tvrdí, že americké ministerstvo spravodlivosti nesprávne vyhodnotilo väzby aplikácie na Čínu.