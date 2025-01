„Zmilujte sa nad ľuďmi“. USA: Trump nazval biskupku "odpornou" a žiada jej ospravedlnenie

„Takzvaná biskupka, ktorá v utorok ráno vystúpila v rámci národnej modlitby, bola radikálna ľavičiarka, ktorá nenávidí Trumpa,“ napísal prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.

„Svoju cirkev priviedla do sveta politiky veľmi nešetrným spôsobom. Mala odporný tón a nebola presvedčivá ani múdra,“ napísal Trump po bohoslužbe po prezidentskej inaugurácii. Vo washingtonskej Národnej katedrále ju viedla biskupka Mariann Edgar Buddeová.

Trump v pondelok vydal nariadenia na pozastavenie príchodov žiadateľov o azyl do krajiny a vyhostenie migrantov, ktorí sa v USA nachádzajú nelegálne. Jeho nová administratíva zneprístupnila aplikáciu s názvom CBP One, ktorá umožňovala predbežnú kontrolu migrantov žiadajúcich o azyl ešte pred vstupom do USA. Rozhodol tiež, že vláda USA pod jeho vedením bude uznávať len „dve pohlavia – mužské a ženské“.

Trump sedel počas inauguračnej bohoslužby v prvej lavici kostola vedľa svojej manželky Melanie. Buddeová počas kázne prezidenta oslovila, „aby sa zmiloval nad ľuďmi v našej krajine, ktorí sú teraz vystrašení“. Trump po bohoslužbe reagoval, že „nebola dobrá“, píše AFP.

Čítajte viac Získa Musk po sieti X aj TikTok? Donald Trump by nebol proti, rokoval už s Číňanmi

Prezident na Social Truh biskupku osočil bez toho, aby ju priamo menoval. „Okrem jej nevhodných výrokov bola táto bohoslužba veľmi nudná a nezáživná. Nie je veľmi dobrá v svojej práci! Ona a jej cirkev dlhujú verejnosti ospravedlnenie,“ dodal.

Biskupka v minulosti Trumpa kritizovala, že „používal posvätné symboly“, pričom „zastával postoje, ktoré sú v rozpore s Bibliou“.