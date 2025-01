Lídri Kataru a Izraela sú po prvých dňoch prímeria optimistickí

Izraelský prezident Jicchak Herzog a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání sú pred rokovaniami o druhej fáze prímeria v Pásme Gazy optimistickí. Uviedli to v utorok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose, poukázali však aj na to, že vyjednávačov čaká viacero výziev. TASR informáciu prevzala z denníka Times of Israel (TOI).

Na snímke z dronu vysídlení Palestínčania sa vracajú do Rafahu v Pásme Gazy deň po tom, ako vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. 20. január 2025.

Dohoda o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas vstúpila do platnosti v nedeľu. V prvej fáze prímeria dôjde k prepusteniu rukojemníkov a izraelské sily sa z stiahnu smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní, ktorých výsledkom by malo byť prepustenie všetkých rukojemníkov, úplne stiahnutie Izraela a trvalé prímerie.

„Som presvedčený o tom, že tu je potenciál dostať sa do druhej fázy,“ uviedol Herzog v panelovej diskusii, ktorú moderoval americký novinár Fareed Zakaria.

Izraelský prezident však poukázal aj na obavy Izraelčanov, ktoré vyplývajú z uzavretých podmienok, keďže výmenou za 33 rukojemníkov v prvej fáze Izrael prepustí asi 1 900 palestínskych väzňov. „Žiadame o prepustenie žien a detí výmenou za teroristov, barbarských teroristov,“ uviedol Herzog, podľa ktorého je prepustenie všetkých rukojemníkov v súčasnosti pre Izrael najvyššou prioritou.

Podľa katarského premiéra, ktorý v utorok vystúpil v inej diskusii, čaká vyjednávačov „ešte dlhá cesta“. „Dúfame, že prímerie vydrží a bude pokračovať, vydrží to až do konca a prejdeme do druhej a tretej fázy a trvalého prímeria,“ uviedol Muhammad, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu pri sprostredkovaní dohody.

Obaja lídri sa taktiež vyjadril k budúcemu usporiadaniu Pásma Gazy. Herzog, bývalý líder ľavicovej Strany práce, bol podľa TOI dlhodobo zástancom dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 však svoj postoj zmenil.

Herzog na WEF vyhlásil, že treba pochopiť stav mysle Izraelčanov, ktorí prežili „národnú traumu a sú obklopení hrozbami zo siedmich rôznych štátov“. Svet preto podľa neho nemôže očakávať, že Izraelčania „budú súhlasiť s tým, že sa stiahnu z osád na Západnom brehu Jordánu a dosiahnu politické riešenie s Palestínčanmi“. Takýto scenár nepovažuje Herzog za realistický.

Podľa katarského premiéra bol 7. október „budíčkom pre celý región“, ktorý upozornil na to, že otázka Palestínčanov sa musí riešiť. Vo svete sa podľa Muhammada v súčasnosti vedie diskusia o dvojštátnom riešení, ktorá vo verejnej debate dlhodobo absentovala. Uviedol taktiež, Pásmo Gazy a Západný breh Jordánu by v budúcnosti mala spravovať jedna spoločná palestínska vláda.