Odborník: Trumpova Amerika bude zlá na všetkých. Prezident sa cíti ako Putin a Si Ťin-pching

Republikán Donald Trump, ktorý je od pondelka opäť šéfom Bieleho domu, sa vyhráža použitím vojenskej sily, aby získal Grónsko a Panamský prieplav. A chce tiež k USA pripojiť Kanadu. Čo takéto vyjadrenia znamenajú pre budúcnosť Trumpovej zahraničnej politiky?

Len ťažko sa dá uveriť tomu, čo počujeme. Ale dáva to zmysel. Žijeme vo svete, v ktorom sa Rusko snaží ovládnuť a ovládať Ukrajinu a Čína sa usiluje ovládnuť a ovládať Taiwan. Trump sa považuje za rovnako mocného a múdreho, ako sú šéf Kremľa Vladimir Putin a čínsky líder Si Ťin-pching. Rád by ukázal, že aj on môže ovládnuť a ovládať územia v takpovediac vlastnej časti sveta. Pokiaľ vieme, Putin povedal Trumpovi, že by si mal vziať Grónsko a má na to nárok pre bezpečnosť USA. Rovnako ako šéf Kremľa tvrdí, že Rusko je oprávnené kontrolovať Ukrajinu pre svoju bezpečnosť.

Môže Trumpov prístup fungovať?

Minimálne to ukazuje, že Trump má detinský pohľad na globálnu politiku. Namiesto budovania aliancií na posilnenie medzinárodného postavenia Spojených štátov je ochotný zlikvidovať akékoľvek spojenectvá, aby ukázal, že má silu šikanovať iné krajiny. Dokonca aj malé a partnerov. Čo sa týka toho, či by Trump naozaj išiel pre to, čo hovorí, do vojny, to nikto nevie. Spomína veci, ktoré sú tak mimo rámca racionálnej diskusie, že ťažko vedieť, či iba robí rozruch, alebo má skutočný plán. Trump už Dánsku (Grónsko mu patrí, ale má autonómiu, pozn. red.) pohrozil vysokými clami, ak nebude rokovať o odovzdaní Grónska. Vyzerá to teda celkom vážne. Pre svet by bolo dosť hrozné, keby po Putinovi aj Trump začal ignorovať medzinárodné právo a suverenitu. Obaja by sa potom len silou snažili o územné zisky, kdekoľvek by si mysleli, že môžu zvíťaziť. Možno však práve k takému scenáru smerujeme. Zdá sa, že keď si Trump niečo zaumieni, už nechce počúvať nikoho, kto s ním nesúhlasí.

Čo to znamená pre Severoatlantickú alianciu? Dánsko aj Kanada, samozrejme, rovnako ako USA, patria do NATO.

Kým bude Trump prezidentom, obávam sa, že NATO je odsúdené na nefunkčnosť. Vyhráža sa Kanade aj Dánsku a trvá na tom, aby krajiny dávali päť percent svojho hrubého domáceho produktu (HDP) do vojenského rozpočtu. To je šialené, veď dohodnutý cieľ pre členov aliancie sú dve percentá. A vie vôbec Trump, že výdavky Ameriky na obranu boli roku 2024 len na úrovni 2,9 percenta HDP? Európe by určite prospelo, keby investovala do obrany povedzme 2,2 percenta HDP. Opäť je však zložité povedať, do akej miery Trump len vyvoláva rozruch, keď hovorí o piatich percentách. Možno žiada také zvýšenie a potom aj 2,2 percenta vyhlási za svoje víťazstvo. Alebo si stanovuje úplne nereálny cieľ ako zámienku na opustenie NATO? Obávam sa, že aj to sa môže stať, ale vo svojom prvom volebnom období sa Trump rád chválil tým, ako prinútil európske krajiny platiť do aliancie. Jedno je jasné. Zahraničná politika USA bude teraz voči všetkým krajinám oveľa viac nepriateľská, než sme kedy videli.