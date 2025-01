Kedysi slúžil v armáde dobrovoľne, teraz sa jej vyhýba. Ako na Ukrajine potrestali syna bývalého prezidenta Porošenka?

Petro Porošenko na pohrebe ukrajinského plukovníka Serhija Ilnytského, ktorý bol člen mestského zastupiteľstva v Kyjeve a do armády vstúpil ako dobrovoľník. Snímka je z augusta 2023. Porošenkov syn Oleksij kedysi nosil na sebe vojenskú uniformu, ale už dlhší čas žije v zahraničí, odkiaľ sa zatiaľ zjavne nemieni vrátiť do napadnutej vlasti.

Petro Porošenko na pohrebe ukrajinského plukovníka Serhija Ilnytského, ktorý bol člen mestského zastupiteľstva v Kyjeve a do armády vstúpil ako dobrovoľník. Snímka je z augusta 2023. Porošenkov syn Oleksij kedysi nosil na sebe vojenskú uniformu, ale už dlhší čas žije v zahraničí, odkiaľ sa zatiaľ zjavne nemieni vrátiť do napadnutej vlasti.

V decembri minulého roku ukrajinské médiá informovali s odvolaním sa na ozbrojené sily, že kyjevský vojenský komisariát, ktorý má v agende mobilizáciu, poslal Porošenkovi dve písomné výzvy. Prvú 4. septembra, druhú 21. októbra. Neprišiel ani po druhej výzve. Médiá nekonkretizovali, na akú adresu poslali listy – či tam, kde má trvalé bydlisko na Ukrajine, alebo do zahraničia, kde sa nachádza už niekoľko rokov.

Po neuposlúchnutí opakovanej výzvy úrady udelili Porošenkovi finančnú sankciu. „Musí teraz zaplatiť pokutu vo výške 25500 hrivien. Ak to neurobí do 15 dní, pokuta sa mu zdvojnásobí," napísal server Strana. Vyšlo by to potom na 51-tisíc hrivien, čo je v prepočte viac ako 1200 eur. „Výška finančnej sankcie sa vypočíta na základe stanoveného počtu nezdaniteľných minimálnych príjmov občanov," ozrejmil server RBK-Ukrajina. Portál Informator, ktorý má k dispozícii rozhodnutie o pokute, poznamenal, že Porošenko sa neunúval ani informovať vojenský komisariát o svojom prípadnom dôvode neúčasti.

Neochota Porošenka predstúpiť pred vojenských komisárov môže uškodiť popularite jeho otca. Exprezident už avizoval, že plánuje znovu kandidovať vo voľbách hlavy štátu. Samozrejme, že syn je už viac ako dve desaťročia plnoletý a môže si robiť, čo uzná za vhodné, no veľa voličov si asi spojí jeho správanie s hodnotením otca.

V tejto súvislosti ešte treba dodať, že 59-ročný Porošenko má veľmi slabú šancu vrátiť sa na čelo štátu. Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že by takmer určite nepostúpil do druhého kola volieb. Aktuálne to vyzerá tak, že do finále by sa dostali súčasný líder Volodymyr Zelenskyj a bývalý hlavný veliteľ ozbrojených síl Valerij Zalužnyj, ktorý však dosiaľ nepovedal, či plánuje vstúpiť do politiky.

Exprezident má štyroch dospelých potomkov (dvoch synov a dve dcéry), podľa dostupných informácií sú všetci v zahraničí. Oleksij Porošenko vyštudoval v Kyjeve medzinárodný obchod a vzdelanie si rozšíril aj štúdiom ekonómie v Londýne. Neskôr ešte chodil na univerzitu v Paríži a tiež v Singapure. Na politickej scéne sa nepochybne presadil najmä vďaka svojmu otcovi. V roku 2014 úspešne kandidoval do parlamentu za politickú stranu Blok Petra Porošenka. Poslanecký mandát mu patril od novembra 2014 do augusta 2019. Na rozdiel od syna je exprezident stále člen parlamentu.

Podľa ukrajinských médií Oleksij Porošenko žije striedavo v Londýne a v Singapure, odkiaľ riadi svoj biznis na Ukrajine (otec pred niekoľkými rokmi na neho prepísal niektoré svoje firmy). V hlavnom meste Anglicka by sa mal nachádzať aj jeho mladší brat Myhajlo, ktorý má 23 rokov. V Londýne zrejme študuje.

Obidvaja synovia bývalého prezidenta odišli z Ukrajiny ešte pred ruskou inváziou, ktorá sa začala vo februári 2022. Odvtedy ani raz domov neprišli. Dôvod sa môžeme dovtípiť: takmer určite by ich už nepustili do zahraničia, pretože počas platnosti vojnového stavu nesmú z Ukrajiny vycestovať muži vo veku od 18 do 60 rokov.

V marci 2024 ukrajinský vojak Oleksij Svynarenko zverejnil na sociánej sieti videonahrávku, na ktorej chvíľami až sarkasticky apeloval na oboch synov exprezidenta, aby sa zapojili do obrany vlasti. „Namiesto spievania v zahraničných nočných kluboch by mohol syn poslanca Porošenka chrániť ukrajinské nebo zostreľovaním šahídov," poznamenal o mladšom z dvoch bratov. (Šahídy sú drony, ktoré Irán poskytol ruskej armáde.) „Keď som mal 20 rokov, už som bojoval pri Ilovajsku. Najmladší syn Petra Oleksijovyča má 23 rokov. Prečo sa neprihlási ako dobrovoľník?" povedal Svynarenko, ktorý bol nasadený do protiteroristickej operácie, ako Kyjev označoval pokus o potlačenie separatistov na východe Ukrajiny.

Svoj apel Svynarenko adresoval aj Oleksijovi Porošenkovi. Od žiadneho z dvojice bratov sa odpoveď nedozvedel. Nereagoval ani ich otec. Starší z bratov pritom už má bojové skúsenosti. Po vypuknutí bojov v Donbase v roku 2014 sa prihlásil do armády ako dobrovoľník. Približne dva mesiace mal vtedy na sebe oblečenú vojenskú uniformu ako mínometčík.