Afganec v Nemecku zaútočil nožom na deti v škôlke, hlásia dve obete. Scholz hovorí o terorizme

Dospelý muž a dvojročné dieťa dnes zahynuli pri útoku kuchynským nožom v parku v centre bavorského mesta Aschaffenburg. Podozrivého útočníka, ktorým je 28-ročný Afganec, sa polícii podarilo zadržať. Nemecký kancelár Olaf Scholz označil čin za teroristický a kritizoval, že sa ho dopustil človek, ktorý pôvodne hľadal v Nemecku ochranu. Podľa bavorského ministra vnútra Joachima Herrmanna prišiel muž do Nemecka v roku 2022 a požiadal o azyl. Minister dodal, že zatiaľ nie sú dôkazy, že by mal čin islamistický motív.

Afganec zaútočil krátko predpoludním v parku Schöntal v centre Aschaffenburgu na deti zo škôlky, ktoré boli na prechádzke. Zabil dvojročného chlapca, ktorý podľa Herrmanna pochádzal z Maroka. Druhou obeťou sa stal 41-ročný okoloidúci Nemec, ktorý sa zrejme snažil napadnutým deťom pomôcť.

Okrem dvoch mŕtvych si útok vyžiadal aj troch zranených. Podľa bavorskej ministerky zdravotníctva Judith Gerlachovej sú nimi 61-ročný muž, ktorý utrpel rany nožom v oblasti hrudníka, a dvojročné dievčatko pôvodom zo Sýrie, ktoré utrpelo zranenia na krku. Ľahko zranená je tiež vychovávateľka, ktorá ale nebola útočníkom priamo zasiahnutá. Všetci traja zranení sú podľa Gerlachovej mimo ohrozenia života.

Podozrivý, ktorého sa podarilo po čine rýchlo zadržať, sa najprv pokúsil utiecť cez železničnú trať. Vlaková doprava v Aschaffenburgu preto musela byť načas zastavená. Agentúra DPA bez ďalších podrobností uviedla, že Afganec na seba v minulosti upútal pozornosť pre psychické problémy. Býval v ubytovni pre žiadateľov o azyl v regióne.

Kancelár Scholz vo vyhlásení pre tlač uviedol, že sa v Aschaffenburgu stal „nepochopiteľný teroristický čin“. Vyjadril smútok nad obeťami a sústrasť pozostalým. „Ale to nestačí: Vadí mi, keď sa u nás každých pár týždňov stávajú takéto násilné činy. A sú za nimi páchatelia, ktorí k nám prišli, aby tu našli ochranu. Tu nie je falošne chápaná tolerancia vôbec na mieste. Úrady musia urýchlene vysvetliť, prečo atentátnik vôbec mohol byť ešte v Nemecku, "uviedol Scholz. "Už nestačí len hovoriť,“ dodal kancelár.

Bavorský minister vnútra Herrmann na tlačovej konferencii v 70-tisícovom Aschaffenburgu uviedol, že Afganec prišiel do Nemecka v novembri 2022 a neskôr požiadal o azyl. Sám ale pred časom úradom oznámil, že by sa chcel dobrovoľne vrátiť do vlasti. Herrmann dodal, že zatiaľ úrady nemajú indície, že by bol Afganec radikalizovaným islamistom. Spomenul, že mal muž v minulosti psychické problémy.

Bavorský premiér Markus Söder označil v tlačovej správe skutok za „hrozivý“. "Trucujeme za obete zbabelého a podlého činu. Trucujeme za malé, nevinné dieťa, ktoré bolo smrteľne zranené. Truchlime za človeka, ktorý chcel pomôcť a ktorý za svoju občiansku odvahu zaplatil vlastným životom, "uviedol.

Smútok a sústrasť pozostalým vyjadrila na sieti X aj ministerka vnútra Nancy Faeserová. „Strašný násilný čin v Aschaffenburgu nám hlboko otriasol,“ uviedla. Sľúbila, že vyšetrovatelia pozadie činu vyšetria.