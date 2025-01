Zabrzdí Orbán sankcie voči Rusku? Ak ich vetuje, bude treba zvolať mimoriadny summit, píše EUobserver

Európska únia môže zvolať mimoriadny summit s cieľom presvedčiť maďarského premiéra Viktora Orbána, aby sa vzdal svojho zámeru vetovať zachovanie sankcií proti Rusku. S odvolaním sa na spravodajský web EUobserver to uviedol server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Ak by maďarský premiér naozaj uplatnil veto, represívne opatrenia EÚ by sa skončili 31. januára. Únia môže zvolať mimoriadny summit, aby Orbána presvedčila, aby tak nerobil, píše EUobserver.

Orbán vlani v decembri naznačil možnosť veta ostatným lídrom EÚ s tým, že ak by americký prezident Donald Trump zmiernil americké sankcie proti Rusku, on by trval na tom, aby tak urobila aj EÚ.

Pellegrini a Orbán aj o vojne na Ukrajine

Maďarsko začiatkom decembra hlasovalo za 15. balík sankcií EÚ.

Podľa EUobserver medzi diplomatmi EÚ prevláda názor, že Orbán sa len vyhráža a Maďarsko bude nakoniec hlasovať za zachovanie sankcií. Môže k tomu prispieť aj skutočnosť, že ​​Trump v utorok avizoval možnosť sankcií proti Rusku, ak ruský prezident Vladimir Putin odmietne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.

O zachovaní sankcií budú v piatok rokovať veľvyslanci EÚ v Bruseli, aby ich mohli oficiálne prijať na pondelkovom stretnutí ministri zahraničných vecí. Ak však maďarský veľvyslanec alebo minister zahraničných vecí Péter Szijjártó použijú veto, predseda Rady EÚ António Costa môže zvolať mimoriadny summit do 31. januára, aby sa lídri EÚ mohli osobne stretnúť s Orbánom.

Tusk: Nie sme unavení z Ukrajiny, ale z Orbána

Okrem snahy presvedčiť Orbána, že Maďarsko by malo podporiť zachovanie sankcií, predstavitelia EÚ zvažujú aj rôzne opatrenia pre prípad, že by sa im to nepodarilo, píše EUobserver.