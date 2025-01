Ukrajinský prezident sa nechystá zmeniť názor na mobilizáciu. Svojmu najsilnejšiemu spojencovi v boji proti ruskej armáde jednoznačne zopakoval, že do vojska nepovolá najmladších mužov. Volodymyr Zelenskyj to zdôrazňoval v období, keď bol Joe Biden posledné mesiace v Bielom dome a teraz neustupuje ani po príchode Donalda Trumpa k moci.

Zelenskyj prvýkrát od inaugurácie Trumpa dal jasne najavo, že nesúhlasí so znížením vekovej hranice mobilizovaných. O tom, že nemieni ustúpiť ani po zmene prezidenta v USA, svedčí fakt, že po vplyvných predstaviteľoch už bývalej Bidenovej vlády by veľmi rád videl bojovať v ukrajinskej armáde i najmladších mužov Trumpov kľúčový poradca pre otázky národnej bezpečnosti Michael Waltz. Ten pred týždňom vyhlásil, že by bolo vhodné, aby rukovali Ukrajinci vo veku od 18 rokov. Waltz v podstate kopíruje rétoriku ľudí z niekdajšej Bidenovej administratívy. Pre úplnosť treba doplniť, že podobný tlak vyvíjajú na Kyjev aj niektorí jeho spojenci v Európe.

Ukrajinský líder v najnovšom rozhovore pre agentúru Bloomberg najprv pripomenul, že o podobe mobilizácie v prvom rade rozhodujú poslanci, on je ten, kto potom zákon môže alebo nemusí podpísať. Od vpádu ruských vojsk sa mobilizácia na Ukrajine už jeden raz upravila a to tak, že veková hranica sa posunula nadol z 27 na 25 rokov. „Ak sú ľudia, ktorí majú 25 a viac, ktorí nemajú zbrane, načo chceme mobilizovať ešte viac mladých ľudí? Aby bolo ešte viac ľudí bez zbraní?" povedal Zelenskyj pre Bloomberg.

Pokračoval, že považuje za neférové, keď Západ odmieta poskytnúť ukrajinským vojakom zbrane s dlhým doletom a na druhej strane požaduje mobilizovať najmladších mužov. „Spojenci nám hovoria: ‚Inštruktori k vám nemôžu pricestovať vo veľkom počte. Cvičiť ich na Ukrajine nemôžeme, pretože je to nebezpečné. No musíte znížiť vek (mobilizovaných)!‘ Je to nespravodlivý dialóg," zdôraznil Zelenskyj.

Deň pred zverejnením rozhovoru prezidenta pre Bloomberg sa v podobnom tóne vyslovil o mobilizácii podpredseda ukrajinského parlamentného výboru pre otázky národnej bezpečnosti a obrany Jehor Černiv. Potvrdil, že o nijakej zmene sa neuvažuje. Povedal to v súvislosti s tým, keď poznamenal, že ani generálny štáb ozbrojených síl ani ministerstvo obrany neoslovili tento výbor so žiadosťou znížiť vekovú hranicu pri mobilizácii. „Počas troch rokov vojny sme mali veľa oneskorení pri získavaní zbraní, oneskorení pri udeľovaní povolení zaútočiť na územie Ruskej federácie. Toto všetko nás stálo obrovské množstvo životov skúsených ľudí… A teraz sa mi zdá trochu nesprávne prenášať vinu za to, že niekde niečo chýba. Na osemnásťročných…" uviedol v interview pre videokanál LB na YouTube.

Černiv tvdí, že Ukrajina je odhodlaná vytvárať nové bojové vojenské oddiely, ale stáva sa, že chýba pre ne primeraná výzbroj: „Nie vždy máme možnosť vyzbrojiť ľudí, ktorých teraz verbujeme. A keď sú vytvorené štyri brigády, ale sú bez zbraní, nevieme ich použiť… Je to skôr otázka dodávok zbraní," podotkol Černiv.

Na Ukrajine prevláda názor, že mobilizácia najmladších mužov by narazila na silný nesúhlas. V tomto kontexte nielen politici poukazujú na to, že zvlášť s prihliadnutím na nepriaznivý demografický vývoj by mal štát držať ochrannú ruku nad príslušníkmi mladej generácie, ktorí si ešte nezaložili rodinu. Politológ Oleksij Košeľ pre stanicu Radio NV povedal, že znížene veku na 18 rookv by znamenalo politickú samovraždu pre Zelenského a tiež pre poslancov, ktorí by za návrh hlasovali. „Chápu, že by nemali (politickú) budúcnosť," nazdáva sa Košeľ.

Politológ dodal, že štát má ešte stále rezervy, kde by mohol nájsť posily pre vojsko v prípade, že sa to bude považovať za nevyhnutné. Ako príklad spomenul možnosť rozsiahlej revízie potvrdení o invalidite vydaných príbuzným predstaviteľov silových zložiek, ako aj iným ukrajinským mužom. Objasnil to tým, že veľa z nich sa úradne mohlo vyhnúť mobilizácii za úplatok, aby boli uznaní za zdravotne nespôsobilých v službách armády.