Komisia nezistila pochybenia v postupe zložiek pri zásahu na Filozofickej fakulte v Prahe

Za hlasovalo sedem členov komisie, dvaja boli proti a jeden sa zdržal. „Komisia nezistila dôvody, okolnosti, informácie a dôkazy na to, aby v danej veci podala trestné oznámenie na akúkoľvek konkrétnu osobu,“ povedal Karel Haas, ktorý bol určený ako spravodajca predloženého bodu.

Úlohou komisie bolo zmapovať tragickú udalosť od rána 21. decembra 2023 až do konca zásahu IZS na FF UK a vyhodnotiť činnosť IZS na základe dokumentov polície, Úradu vnútornej kontroly Policajného prezídia ČR a Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov. Okrem toho mala identifikovať procesy na zlepšenie v oblasti komunikácie a takticko-operačných postupov polície ČR a nakoniec spracovať návrhy na zlepšenie legislatívy. Ich cieľom je efektívnejšie, rýchlejšie a účinnejšie nasadzovaná policajná technika a rýchlejšie odhalenie potenciálneho páchateľa.

Streľba v Prahe, polícia útočníka zlikvidovala Video

„Vyšetrovacia komisia prešetrila vyšetrovanú vec veľmi hĺbkovo, detailne a objektívne. Celkový časový rozsah rokovania pléna komisie bol 69 hodín, komisia pri svojej činnosti vypočula 29 svedkov, rozsah protokolov o vypočúvaní všetkých svedkov predstavuje 385 strán formátu A4. Komisia pri svojej činnosti vykonala dôkazy v rozsahu 797 strán textu a obrazu vo formáte A4,“ spresnil Kašník.

Jej odporúčania adresované polícii sa týkajú napríklad otázky výstroja a výzbroje policajtov, ich vybavenia zdravotníckymi prostriedkami či zisťovania a zdieľania informácií medzi zložkami polície a tiež komunikácie s inými subjektmi. Rezortom školstva a zdravotníctva adresovali odporúčania týkajúce sa prevencie negatívnych javov v spoločnosti. V oblasti legislatívy odporučili zmeny v zbraňovom zákone, konkrétne napríklad zákaz tlmičov a tiež zmeny v legislatíve, ktorá vymedzuje oprávnenia polície.

So záverom komisie nesúhlasí hnutie ANO. „Ak by boli uvedené odporúčania uplatnené v priebehu vyšetrovanej mimoriadnej udalosti, bol by jej priebeh vrátane možných následkov odlišný. To bol dôvod nášho nesúhlasu s týmto záverom,“ povedal poslanec hnutia ANO Jiří Mašek. Priebeh udalosti by podľa neho mohla zmeniť napríklad včasná lustrácia páchateľa či prehľadanie celej hlavnej budovy. ANO preto predložilo oponentskú správu.

Za najväčšiu chybu považuje absenciu veliteľa zásahu, ktorý by všetko koordinoval. Radoví policajti, hasiči a záchranári si podľa poslankyne ANO Heleny Válkovej plnili svoje povinnosti a konali tak, ako mali. Nedostatky vidí u riadiacich pracovníkov.